«Обман на обмане»: ЦБ предупредил о новой схеме мошенников

Мошенники придумали новый способ обмануть россиян — они предлагают получить денежные компенсации от других мошенников. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента информационной безопасности Центробанка Вадима Уварова. Он назвал эту схему «обман на обмане». С начала мая в интернете заблокировали 38 мошеннических сайтов, предлагающих «компенсацию».

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«Сейчас мы отмечаем популярную схему с предложением получить якобы компенсационную выплату, если гражданин ранее стал жертвой мошенников. Это так называемый вариант схемы хищения "обман на обмане"», — сказал Уваров.

Вернуть похищенные деньги можно, только если жертва не перевела их сама на счёт мошенника и не рассказала ему свои данные, уточнили в ЦБ.