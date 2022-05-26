«Обман на обмане»: ЦБ предупредил о новой схеме мошенников

Мошенники придумали новый способ обмануть россиян — они предлагают получить денежные компенсации от других мошенников. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента информационной безопасности Центробанка Вадима Уварова. Он назвал эту схему «обман на обмане». С начала мая в интернете заблокировали 38 мошеннических сайтов, предлагающих «компенсацию».
«Сейчас мы отмечаем популярную схему с предложением получить якобы компенсационную выплату, если гражданин ранее стал жертвой мошенников. Это так называемый вариант схемы хищения "обман на обмане"», — сказал Уваров.
Вернуть похищенные деньги можно, только если жертва не перевела их сама на счёт мошенника и не рассказала ему свои данные, уточнили в ЦБ.
Ранее стало известно, что в первом квартале 2022 года российские мошенники начали реже снимать наличные с карт в банкоматах. Объём незаконно обналиченных денег для ухода от налогов или получения неучтённой наличности снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Причина — в больших комиссиях банкоматов.