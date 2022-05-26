Как получить выплату на детей: инструкция

В России с 1 мая 2022 года можно получить новую выплату на детей возрастом от 8 до 17 лет. Условия ее назначения прописаны в соответствующем постановлении правительства. Ожидается, что выплату будут получать родители примерно 5 млн несовершеннолетних. "Тинькофф Журнал" рассказывает, кому положены эти деньги.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кто имеет право на выплату

Видео дня

Новая выплата на детей от 8 до 17 лет может быть назначена, если:

родитель и ребенок имеют российское гражданство и постоянно проживают на территории РФ;

среднедушевой доход семьи в расчетном периоде не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе;

у членов семьи старше 18 лет имеется подтвержденный доход или уважительная причина, по которой он отсутствует;

Сколько составляет выплата

Размер выплаты зависит от величины прожиточного минимума для детей в регионе. В большинстве случаев пособие должно составлять 50% от прожиточного минимума. В среднем по стране это будет 6000 рублей. Для семей с особо низкими доходами размер пособия может составлять до 100% прожиточного минимума (в среднем 12 000 по России).

Что такое расчетный период

Это 12 месяцев, предшествующие четырем месяцам до месяца, в котором подается заявление. Для назначения выплаты проверяются доходы, полученные именно в этот временной отрезок. Это связано с тем, что сведения о доходах поступают в ФНС ежеквартально и могут приходить с задержкой.

Как рассчитывается доход

Среднедушевой доход рассчитывается по следующей формуле:

доходы членов семьи в расчетном периоде / 12 / число членов семьи

При этом не учитываются доходы следующих лиц:

лица, лишенные родительских прав на ребенка;

лица, находящиеся на полном гособеспечении, кроме детей под опекой;

призывники;

приговоренные судом к лишению свободы;

находящиеся под стражей или на принудительном лечении по решению суда.

Для расчета учитываются следующие доходы семьи до вычета налогов:

зарплата, премии, оплата услуг, денежное довольствие;

пособия и пенсии;

стипендии и выплаты, полученные в академическом отпуске по медицинским показаниям;

алименты, которые уже были получены;

выплата правопреемникам по пенсионному страхованию;

проценты по операциям с ценными бумагами;

проценты по банковским вкладам;

доходы от бизнеса, за вычетом расходов;

прибыль от продажи или аренды имущества;

доходы по договорам авторского заказа;

доход от самозанятости без вычета расходов;

компенсации за государственные и общественные обязанности;

пожизненное содержание отставных судей;

единовременное пособие при увольнении с военной службы;

прибыль, полученная от источников за границей;

выигрыш в лотерее.

Кроме того, перед назначением новой выплаты власти проверят, каким имуществом располагает семья. Те, кто получает господдержку, не должны иметь слишком много объектов недвижимости и автомобилей.

Какие причины отсутствия дохода считаются уважительными

По федеральным правилам, к числу уважительных причин относятся:

статус безработного;

уход за ребенком в возрасте до трех лет;

очное обучение при отсутствии стипендии;

уход за ребенком-инвалидом, пожилым человеком от 80 лет, инвалидом с детства первой группы или инвалидом первой группы;

непрерывное лечение в течение более трех месяцев без возможности работать;

военная служба и три месяца, следующие после демобилизации;

лишение свободы, нахождение под стражей, а также три месяца после освобождения;

статус многодетной семьи (учитывается для одного из родителей);

статус единственного родителя;

беременность в расчетном периоде;

принадлежность к коренным малочисленным народам России и ведение традиционного образа жизни в регионе, где гражданин обращается за пособием;

потеря работы в период с 1 марта 2022 года.

Кроме того, субъекты федерации уполномочены изменять данные требования по своему усмотрению, в том числе в сторону ужесточения.

Когда и где можно подать заявление

Заявление на получение новой выплаты можно подавать с 1 мая 2022 года. Это можно сделать как лично, так и онлайн:

в отделении Пенсионного фонда или департаменте соцзащиты;

в МФЦ;

через сайт "Госуслуги";

на региональных сайтах госуслуг.

После регистрации заявления у подавшего его лица есть еще 10 дней, чтобы принести все необходимые документы. Их список зависит от положения дел конкретной семьи и будет указан в уведомлении. В некоторых случаях никаких материалов предоставлять не понадобится: ведомства проверят все сами.

Максимальный срок рассмотрения заявления составляет 35 рабочих дней.

Когда придут деньги и как получать их

Первая выплата должна поступить заявителю в течение пяти дней после ее назначения. Затем деньги будут приходить до 25 числа каждого месяца.