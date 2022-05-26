Как получить выплату на детей: инструкция

В России с 1 мая 2022 года можно получить новую выплату на детей возрастом от 8 до 17 лет. Условия ее назначения прописаны в соответствующем постановлении правительства. Ожидается, что выплату будут получать родители примерно 5 млн несовершеннолетних. "Тинькофф Журнал" рассказывает, кому положены эти деньги.
Новая выплата на детей от 8 до 17 лет может быть назначена, если:
Размер выплаты зависит от величины прожиточного минимума для детей в регионе. В большинстве случаев пособие должно составлять 50% от прожиточного минимума. В среднем по стране это будет 6000 рублей. Для семей с особо низкими доходами размер пособия может составлять до 100% прожиточного минимума (в среднем 12 000 по России).
Это 12 месяцев, предшествующие четырем месяцам до месяца, в котором подается заявление. Для назначения выплаты проверяются доходы, полученные именно в этот временной отрезок. Это связано с тем, что сведения о доходах поступают в ФНС ежеквартально и могут приходить с задержкой.
Среднедушевой доход рассчитывается по следующей формуле:
доходы членов семьи в расчетном периоде / 12 / число членов семьи
При этом не учитываются доходы следующих лиц:
Для расчета учитываются следующие доходы семьи до вычета налогов:
Кроме того, перед назначением новой выплаты власти проверят, каким имуществом располагает семья. Те, кто получает господдержку, не должны иметь слишком много объектов недвижимости и автомобилей.
По федеральным правилам, к числу уважительных причин относятся:
Кроме того, субъекты федерации уполномочены изменять данные требования по своему усмотрению, в том числе в сторону ужесточения.
Заявление на получение новой выплаты можно подавать с 1 мая 2022 года. Это можно сделать как лично, так и онлайн:
После регистрации заявления у подавшего его лица есть еще 10 дней, чтобы принести все необходимые документы. Их список зависит от положения дел конкретной семьи и будет указан в уведомлении. В некоторых случаях никаких материалов предоставлять не понадобится: ведомства проверят все сами.
Максимальный срок рассмотрения заявления составляет 35 рабочих дней.
Первая выплата должна поступить заявителю в течение пяти дней после ее назначения. Затем деньги будут приходить до 25 числа каждого месяца.
Выплаты можно получать в почтовом отделении либо на счет, к которому не выпускались карты или выпущена карта "Мир".