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59 минут назад

Россиян призвали хранить сбережения в трех валютах

Lenta.ru

Политолог, экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников рассказал, в каких трех валютах следует хранить сбережения. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Россиян призвали хранить сбережения в трех валютах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Масленников заявил, что санкции могут стать триггером нового глобального кризиса. Неизвестно, как отреагируют на эти события курсы всех валют, включая резервные, однако «мало не покажется никому». Если вкладывать деньги в рубли, то можно надеяться, что Россия примет меры для защиты сбережений своих граждан.

«Конечно, вложения стоит комбинировать и по срочности, и по составу валют, но в любом случае 70-75 процентов лучше держать в рублях, а остальные распределять. Я бы лично хранил в денежной единице России до 80 процентов, а остальное [20 процентов] разделил на три валюты: доллар, евро и швейцарский франк», — призвал россиян специалист.

Эксперт назвал валюту Швейцарии абсолютно надежной.

«Можно покупать швейцарские франки — они как валюта сбережения, как ликвидная, абсолютно надежные. Я бы сам сделал ставку на них», — заключил он.

Ранее россиянам объяснили, почему рубль прекратил укрепление. Главный аналитик ПСБ Егор Жильников заявил, что это связано с тем, что крупные игроки стали массово приобретать доллары перед внеплановым заседанием Банка России.

Личный счет,Никита Масленников,Банк России,
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