Россиян призвали хранить сбережения в трех валютах

«Конечно, вложения стоит комбинировать и по срочности, и по составу валют, но в любом случае 70-75 процентов лучше держать в рублях, а остальные распределять. Я бы лично хранил в денежной единице России до 80 процентов, а остальное [20 процентов] разделил на три валюты: доллар, евро и швейцарский франк», — призвал россиян специалист.