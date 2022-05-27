Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска

С финансовой точки зрения в этом году отпуск летом выгоднее всего планировать на август. О самом лучшем варианте рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин, пишет РИА Новости.

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По его словам, оплата отпуска при стандартной 40-часовой рабочей неделе в первую очередь зависит от стоимости одного рабочего дня в месяце. Таким образом, чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше стоимость одного рабочего дня.

«Следовательно, с финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня», — добавил Южалин.

В июне и июле текущего года по 168 рабочих часов, тогда как в августе — 184 часа. Соответственно, в этом году идти в отпуск в августе более выгодно, чем в другие летние месяцы.