Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска

Елена Прошина

С финансовой точки зрения в этом году отпуск летом выгоднее всего планировать на август. О самом лучшем варианте рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин, пишет РИА Новости.

Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, оплата отпуска при стандартной 40-часовой рабочей неделе в первую очередь зависит от стоимости одного рабочего дня в месяце. Таким образом, чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше стоимость одного рабочего дня.

«Следовательно, с финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня», — добавил Южалин.

В июне и июле текущего года по 168 рабочих часов, тогда как в августе — 184 часа. Соответственно, в этом году идти в отпуск в августе более выгодно, чем в другие летние месяцы.

Ранее психолог Альбина Монахова дала советы по организации летнего отпуска для полноценного отдыха. По ее словам, важно, чтобы человека в отпуске окружала новая непривычная среда, тогда он сможет по-настоящему переключиться и отдохнуть. Приехав в новое место необходимо первое время посвятить перестройке организма и ограничить доступ к информации: телевидению, соцсетям и телефону.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители