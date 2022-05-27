Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска

С финансовой точки зрения в этом году отпуск летом выгоднее всего планировать на август. О самом лучшем варианте рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин, пишет РИА Новости.
По его словам, оплата отпуска при стандартной 40-часовой рабочей неделе в первую очередь зависит от стоимости одного рабочего дня в месяце. Таким образом, чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше стоимость одного рабочего дня.
«Следовательно, с финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня», — добавил Южалин.
В июне и июле текущего года по 168 рабочих часов, тогда как в августе — 184 часа. Соответственно, в этом году идти в отпуск в августе более выгодно, чем в другие летние месяцы.
Ранее психолог Альбина Монахова дала советы по организации летнего отпуска для полноценного отдыха. По ее словам, важно, чтобы человека в отпуске окружала новая непривычная среда, тогда он сможет по-настоящему переключиться и отдохнуть. Приехав в новое место необходимо первое время посвятить перестройке организма и ограничить доступ к информации: телевидению, соцсетям и телефону.