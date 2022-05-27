О том, в каких трех валютах россиянам следует хранить сбережения, рассказал Ura.ru политолог, экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.
По его словам, санкции могут стать триггером нового глобального кризиса. Ясности касательно реакции курсов валют на эти события пока нет, отметил эксперт. Однако, по словам Масленникова, «мало не покажется никому».
«Если же мы вкладываемся в рубли, то мы можем надеяться на то, что в России будут меры приняты по защите наших сбережений. Конечно, вложения стоит комбинировать и по срочности, и по составу валют, но в любом случае 70-75% лучше держать в рублях, а остальные распределять. Я бы лично хранил в денежной единице РФ до 80%, а остальное разделил на три валюты: доллар, евро и швейцарский франк», — подчеркнул Масленников.
Спикер назвал валюту Швейцарии абсолютно надежной.
«Можно покупать швейцарские франки — они как валюта сбережения, как ликвидная, абсолютно надежные. Я бы сам сделал ставку на них», — подытожил Масленников.
Ранее глава Росбанка Илья Поляков заявил в беседе с РИА Новости, что россиянам следует придерживаться принципа диверсификации при выборе валюты как инструмента для сохранения сбережений. По его словам, ориентироваться стоит на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем. Это связано с непредсказуемостью и хаотичностью валютных курсов, отметил Поляков.