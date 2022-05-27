Как изменится стоимость стройматериалов к лету

Строймагазины уже приступили к изменению ценников. К лету ситуация на рынке может измениться. Life разбирался, какие материалы подешевеют, а какие, напротив, взлетят в цене.

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Отмечается, что в регионах уже наблюдают снижение цен на стройматериалы. В частности, в Приморье за неделю строительный битум подешевел на 3%, рубероид — на 7%, мастика кровельная, изоляционная — на 6%, арматура — на 4%, уголок, сталь листовая, доски — на 1%.

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Издание указывает на некоторые тенденции, которые прослеживаются в целом по стране. Сообщается, что с февраля по апрель сантехника разных брендов поднялась в цене на 20–70%. В настоящее время цены в этом сегменте стабилизируются.

В целом стоимость стройматериалов сейчас более-менее стабильная, отметил специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов. Он считает маловероятным сильное повышение цен в дальнейшем. Особенно это касается товаров отечественного производства, отметил эксперт.

По мнению Оганезова, проблемы с поставками плитки, сантехники, мрамора все равно останутся, однако они постепенно будут решаться через параллельный импорт. Это, в свою очередь, будет влиять на снижение ценового напряжения, полагает эксперт.

«Сейчас сложно делать прогнозы, так как ситуация меняется каждый день. Например, в четверг Центробанк внепланово снизил ставку до 11%. Это должно привести к уменьшению ставок по кредитам, а значит, и к увеличению спроса на ресурсы. Ожидать сохранения стоимости в текущем коридоре можно на те материалы, которые подлежат импортозамещению полностью. Как, например, древесина. Если же говорить о газобетонном блоке, то его цена уже поднимается регулярно за счёт монополистической конкуренции на рынке производителей. Снижения его стоимости вряд ли стоит ожидать», — отметил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Он полагает, что летом цены на материалы могут сохраниться. Колебания, по мнению эксперта, возможны, но они составят примерно 3–5% в зависимости от вида строительных товаров.