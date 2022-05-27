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37 минут назад

Прожиточный минимум в 2022 году: сумма, как рассчитывается

Мария Иванова

Прожиточный минимум в 2022 году будет увеличен с 1 июня. Президент Владимир Путин поручил дополнительно повысить показатель на 10%. Как сообщил глава государства на заседании президиума Госсовета, с 1 июня 2022 года размер прожиточного минимума составит 13 919 рублей в среднем по стране, передает ТАСС.

Прожиточный минимум в 2022 году: сумма, как рассчитывается
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Увеличение прожиточного минимума в России приведет к росту ряда пособий и выплат, которые рассчитываются, исходя из него. Это “станет дополнительным подспорьем для многих семей с детьми», отметил Путин.

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С июня 2022 года размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, слова которого приводятся на сайте министерства. Для пенсионеров размер показателя будет составлять 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль.

По словам Котякова, увеличение прожиточного минимума в России позволит повысить социальные выплаты более чем для 15 млн граждан. Пособия, привязанные с этому показателю, будут проиндексированы автоматически. Россиянам не понадобится подавать какие-либо заявления о необходимости их пересчета.

Как и раньше, в 2022 году прожиточный минимум используется для определения размеров выплат беременным, вставшим на учет на ранних сроках, выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет и детей от 8 до 17 лет, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям.

С 1 января 2022 года размер прожиточного минимума в России был установлен в размере 12 654 рублей на душу населения. Для трудоспособных жителей страны показатель составлял 13 783 рублей, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

ТАСС

Что такое прожиточный минимум, и как он рассчитывается

Прожиточный минимум — совокупность ежемесячных минимальных трат, необходимых для нормальной жизни. Эта сумма должна позволить человеку приобрести набор продуктов питания и товаров первой необходимости (лекарства, средства гигиены и хозтовары) и оплатить ЖКХ. Помимо этого в прожиточный минимум включаются расходы на бытовые товары и услуги, которые не относятся к категории первой необходимости, но также нужны для нормальной жизни (например, покупка одежды или стрижка в парикмахерской).

Размер прожиточного минимума в России зависит от медианного среднедушевого дохода по стране, объясняет журнал о налогообложении "Упрощенка". Медианный среднедушевой доход — определяемая Росстатом величина, относительно которой половина населения страны имеет доход ниже этой суммы, а вторая половина – выше, говорится на сайте 1C:ИТС.

Семья, среднедушевой доход в которой меньше прожиточного минимума, считается малоимущей и имеет право на поддержку государства.

Размер прожиточного минимума в России определяется для трех категорий граждан: трудоспособного населения, пенсионеров и детей. В 2022 году прожиточный минимум для этих групп составляет:

  • для трудоспособного населения — 109% от среднего показателя по стране;
  • для пенсионеров — 86% от среднего показателя по стране;
  • для детей — 97% от среднего показателя по стране, пишет "Бухгуру".

Существует средний прожиточный минимум по России, однако для каждого региона устанавливается собственный показатель. В частности, это зависит от климатических особенностей местности, влияющих на потребление тех или иных товаров и услуг, рассказывает kp.ru. После установления федеральных сумм власти субъектов федерации принимают собственные нормативные акты, определяющие размер прожиточного минимума для данной территории, поясняет Gogov.

Личный счет,Антон Котяков,Владимир Путин,Росстат,
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