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1 час назад

«Тинкофф» временно прекращает оформление вкладов в валюте

Елена Прошина

Руководство банка «Тинькофф» с 28 мая временно прекращает оформление вкладов в валюте. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале финансовой организации.

«Тинкофф» временно прекращает оформление вкладов в валюте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что если вклад в валюте уже открыт, то пополнить его можно до конца действия, однако пролонгировать его также невозможно. Как только срок действия вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на счет клиента в той валюте, в которой его открывали.

В «Тинькофф» порекомендовали клиентам присмотреться к вкладам в рублях, доходность которых значительно выше валютных. Минимальная сумма пополнения для таких счетов составляет 50 тысяч рублей.

Напомним, что ранее в Госдуме предложили увеличить сумму максимальных выплат по страхованию вкладов. Так, парламентарий Евгений Федоров выступил с инициативой поднять платежи вдвое. Однако это коснется людей, которые хранят сбережения в рублях.

Личный счет,Евгений Федоров,Тинькофф банк,Госдума,
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