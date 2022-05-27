«Тинкофф» временно прекращает оформление вкладов в валюте

Руководство банка «Тинькофф» с 28 мая временно прекращает оформление вкладов в валюте. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале финансовой организации.

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Отмечается, что если вклад в валюте уже открыт, то пополнить его можно до конца действия, однако пролонгировать его также невозможно. Как только срок действия вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на счет клиента в той валюте, в которой его открывали.

В «Тинькофф» порекомендовали клиентам присмотреться к вкладам в рублях, доходность которых значительно выше валютных. Минимальная сумма пополнения для таких счетов составляет 50 тысяч рублей.