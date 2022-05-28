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1 час назад

Сбербанк снижает ставки по потребкредитам и ипотеке

ТАССиещё 4

Сбербанк с 28 мая понижает на 2 п.п. (процентных пункта) ставки по потребкредитам, с 30 мая снижение ставок по ипотеке, в зависимости от программы, составит до 3,3 п.п., сообщила пресс-служба банка.

Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам и ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 28 мая Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам, с 30 мая - по ипотеке для всех категорий клиентов. Снижение ставок по потребкредитам составило 2 п.п., в целом за май ставки снизились уже на 4 п.п. Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту составляет 15,9% годовых", - сообщили в банке.

По ипотеке снижение составит до 3,3 п.п. в зависимости от конкретной программы жилищного кредитования. Общее снижение ставки по ипотеке в мае составило более 5 п.п. По данным банка, ставка по базовым ипотечным программам на приобретение готового и строящегося жилья составит от 10,9% годовых.

Также Сбербанк понизил ставки по сберегательным продуктам. Согласно информации с сайта кредитной организации, максимальная ставка по вкладам в рублях понижена с 12 до 9,5%.

26 мая совет директоров ЦБ на внеочередном заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 п.п. и пообещал рассмотреть возможность ее дальнейшего понижения на ближайших заседаниях. При этом ряд экспертов не исключили, что в случае усиления дефляции в России уже в июне ставка может быть снижена и до 9% годовых.

Личный счет,Сбербанк России,
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