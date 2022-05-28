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1 час назад

Россиянам рассказали об изменении размера пенсий и соцвыплат с 1 июня

Майк Габриелян

В России с 1 июня вырастут социальные пенсии, прожиточный минимум и МРОТ. Кроме того, по новым правилам начнут платить пенсии по потере кормильца. Об этом сообщает «Российская газета».

Россиянам рассказали об изменении размера пенсий и соцвыплат с 1 июня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 июня проиндексируют на 10%. В среднем они увеличатся на 1760 рублей - до 19360. По данным Минтруда, повысятся доходы у 35 млн неработающих пенсионеров. Индексированные пенсии россияне начнут получать уже с 3 июня.

Также с 1 июня на 10% проиндексируют прожиточный минимум. Для трудоспособного населения он составит 15 172 рубля, для пенсионеров – 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль.

К величине прожиточного минимума привязан размер ряда пособий и выплат. Поэтому 15 млн россиян начнут получать повышенные социальные выплаты. Это выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, детские пособия, федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям.

С 1 июня также на 10% увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он составит 15 279 рублей. Это позволит поднять зарплаты примерно 4 миллионам россиян.

Россиянам рассказали о новой выплате на детей

Выплату пенсий по потере кормильца будут автоматически продлевать до 1 сентября для выпускников школ и колледжей. После 1 сентября они по-прежнему смогут рассчитывать на выплаты, если подтвердят поступление в университет или колледж. Если студенты не будут официально трудоустроены во время учебы, выплаты продлят до окончания учебы, до наступления 23 лет.

Ранее стало известно, что в Госдуму могут внести новый законопроект, который затронет определенный вид пенсий.

Личный счет,Минтруд России,Госдума,
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