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1 час назад

Россиянам дали совет по хранению сбережений

Lenta.ru

Аналитик Алексей Вязовский в беседе с радио Sputnik дал россиянам совет по хранению сбережений. По его словам, распределять средства лучше всего по разным валютам.

Россиянам дали совет по хранению сбережений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт посоветовал накапливать рубли, покупать золото, а также иностранную валюту. Выбирая валюту для покупки, он посоветовал ориентироваться на то, с какими странами Россия развивает сотрудничество.

«Бежать покупать юани, наверное, не стоит, но присмотреться к ним пора. Наша страна, очевидно, переориентируется в сторону Востока. Это не только Китай, это и арабские страны, чьи валюты будут свободно продаваться в России», — сказал он.

Вязовский добавил, что перед поездкой в страну, где принимают доллары и евро, придется задуматься об обмене рублей на какую-то из этих валют.

Ранее экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали «золотой серединой» курс доллара в 60–65 рублей. При этом они отметили, что до введения западных санкций курс был занижен из-за действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния из нефтегазовых доходов.

Личный счет,Алексей Вязовский,РАН,
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