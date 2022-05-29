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1 час назад

Названы наиболее эффективные способы хранения сбережений

Мослента

Вице-президент компании «Золотой монетный дом», аналитик Алексей Вязовский в интервью радио Sputnik назвал наиболее эффективные способы хранения сбережений.

Названы наиболее эффективные способы хранения сбережений
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, Центробанк смягчил временный порядок операций с наличной валютой, теперь россияне могут покупать ее без ограничений, кроме долларов США и евро. Эти две валюты банкам разрешено продавать только из запасов, полученных после 9 апреля.

Эксперт рассказал, что лучше всего сбережения сейчас «распределять по разным кубышкам». Например, накапливать рубли для текущей жизни, покупать золото, а также иметь иностранную валюту, если планируется отдых за рубежом.

«Бежать покупать юани, наверное, не стоит, но присмотреться к ним пора. Наша страна, очевидно, переориентируется в сторону Востока. Это не только Китай, это и арабские страны, чьи валюты будут свободно продаваться в России. Если вас не смущает высокий спрэд, то есть разница между ценой покупки и ценой продажи, которая, безусловно, будет на старте, то можно будет прикупить что-то из этого», — уточнил аналитик и добавил, что если планируются поездки в Турцию или в Египет, то имеет смысл покупать доллары и евро, так как такую валюту там принимают.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал самую выгодную валюту для инвестиций.

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