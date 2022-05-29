Названы наиболее эффективные способы хранения сбережений

«Бежать покупать юани, наверное, не стоит, но присмотреться к ним пора. Наша страна, очевидно, переориентируется в сторону Востока. Это не только Китай, это и арабские страны, чьи валюты будут свободно продаваться в России. Если вас не смущает высокий спрэд, то есть разница между ценой покупки и ценой продажи, которая, безусловно, будет на старте, то можно будет прикупить что-то из этого», — уточнил аналитик и добавил, что если планируются поездки в Турцию или в Египет, то имеет смысл покупать доллары и евро, так как такую валюту там принимают.