В США грядет обвал: экономист дал совет россиянам с накоплениями

Если в США начнется масштабный экономический кризис, обусловленный грядущим обвалом фондового рынка, ситуация в любом случае затронет Россию. Об этом заявил российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».

Так, американцы молниеносно столкнутся с обрушением уровня жизни на 30%, а россияне – с тотальным крахом накоплений, отметил эксперт. По его словам, больше всего пострадают граждане, которые предпочитают хранить свои деньги в иностранных ценных бумагах.

В ситуации «большого обвала» все подобные активы могут резко потерять свою стоимость, подчеркнул Катасонов. Граждане не смогут продать их даже по их начальной цене, указал он. В итоге большое число частных инвесторов фактически лишатся сбережений.

Во избежание этого россиянам стоит заранее перевести свою «кубышку» в золото, отмечает Катасонов. При этом он считает очень рискованным оставлять деньги в иностранных активах в случае развития кризиса.