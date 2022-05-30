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38 минут назад

В США грядет обвал: экономист дал совет россиянам с накоплениями

Лера Букина

Если в США начнется масштабный экономический кризис, обусловленный грядущим обвалом фондового рынка, ситуация в любом случае затронет Россию. Об этом заявил российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».

В США грядет обвал: экономист дал совет россиянам с накоплениями
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, американцы молниеносно столкнутся с обрушением уровня жизни на 30%, а россияне – с тотальным крахом накоплений, отметил эксперт. По его словам, больше всего пострадают граждане, которые предпочитают хранить свои деньги в иностранных ценных бумагах.

В ситуации «большого обвала» все подобные активы могут резко потерять свою стоимость, подчеркнул Катасонов. Граждане не смогут продать их даже по их начальной цене, указал он. В итоге большое число частных инвесторов фактически лишатся сбережений.

Во избежание этого россиянам стоит заранее перевести свою «кубышку» в золото, отмечает Катасонов. При этом он считает очень рискованным оставлять деньги в иностранных активах в случае развития кризиса.

Ранее вице-президент компании «Золотой монетный дом», аналитик Алексей Вязовский, заявил, что россиянам стоит вложить часть сбережений в золото, еще часть – в иностранную валюту, если есть намерения отправиться за границу.

Личный счет,Валентин Катасонов,Алексей Вязовский,
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