Выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют на 10%

В России подписали постановление об индексации на 10% пенсий неработающим пенсионерам

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране подписано постановление об индексации с 1 июня на 10% пенсий неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточного минимума. Соответствующее заявление было сделано на совещании с вице-премьерами, передает агентство «Прайм».

Премьер-министр подчеркнул, что правительство будет продолжать оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается. По его словам, для поддержки свыше 50 млн граждан власти выделили более 500 млрд рублей.

Теперь, как указал Мишустин, неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тыс. рублей, а размер МРОТ будет составлять более 15,2 тыс. рублей. Так, зарплаты более четырех миллионов работников увеличатся. Кроме того, вырастут и ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет и на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими доходами.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству РФ провести индексацию размеров пенсий, социальных выплат и заработной платы. 9 мая министр труда России Антон Котяков заявил, что правительство представило главе государства предложения о дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий.