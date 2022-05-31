Злоумышленники накануне школьных госэкзаменов придумали новый сценарий обмана банковских клиентов через Telegram-каналы, в которых предлагают учащимся приобрести ответы на тесты ЕГЭ и ОГЭ, следует из сообщения "Тинькофф".
"Мошенники нашли новый способ обмана клиентов банков. Накануне школьных госэкзаменов злоумышленники массово создают Telegram-каналы, в которых предлагают учащимся купить ответы на тесты ЕГЭ и ОГЭ", - сказали в "Тинькофф".
Только в мессенджере Telegram платформа "Тинькофф Защита", которая обнаружила данную схему, выявила свыше 30 каналов, в которых злоумышленники "продают" ответы. Совокупное количество участников в каналах составило более 1,5 млн пользователей. Участники канала, созданного злоумышленниками, либо переводят средства по реквизитам, указанным в посте, либо пишут администратору, и номер карты им высылают в личные сообщения. После перевода и отправки квитанции об операции пользователи ответов на тесты не получают, а администратор блокирует им доступ в канал, чтобы они не могли оставлять комментарии.
По словам руководителя Центра экосистемной безопасности "Тинькофф" Алексея Бакланова, в схеме задействована целая группа мошенников.
"Они используют дропов - людей, которые оформляют на себя карты банков, а потом продают их за небольшую сумму организаторам схемы".
Бакланов обращает внимание, что каналы принадлежат одной группировке мошенников. "Поскольку совпадение текстов постов во всех каналах практически 100%", - поясняет он.