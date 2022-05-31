Только в мессенджере Telegram платформа "Тинькофф Защита", которая обнаружила данную схему, выявила свыше 30 каналов, в которых злоумышленники "продают" ответы. Совокупное количество участников в каналах составило более 1,5 млн пользователей. Участники канала, созданного злоумышленниками, либо переводят средства по реквизитам, указанным в посте, либо пишут администратору, и номер карты им высылают в личные сообщения. После перевода и отправки квитанции об операции пользователи ответов на тесты не получают, а администратор блокирует им доступ в канал, чтобы они не могли оставлять комментарии.