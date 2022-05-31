Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

В "Тинькофф" сообщили о новой схеме мошенничества с ответами на ЕГЭ

ТАССиещё 3

Злоумышленники накануне школьных госэкзаменов придумали новый сценарий обмана банковских клиентов через Telegram-каналы, в которых предлагают учащимся приобрести ответы на тесты ЕГЭ и ОГЭ, следует из сообщения "Тинькофф".

"Мошенники нашли новый способ обмана клиентов банков. Накануне школьных госэкзаменов злоумышленники массово создают Telegram-каналы, в которых предлагают учащимся купить ответы на тесты ЕГЭ и ОГЭ", - сказали в "Тинькофф".

Только в мессенджере Telegram платформа "Тинькофф Защита", которая обнаружила данную схему, выявила свыше 30 каналов, в которых злоумышленники "продают" ответы. Совокупное количество участников в каналах составило более 1,5 млн пользователей. Участники канала, созданного злоумышленниками, либо переводят средства по реквизитам, указанным в посте, либо пишут администратору, и номер карты им высылают в личные сообщения. После перевода и отправки квитанции об операции пользователи ответов на тесты не получают, а администратор блокирует им доступ в канал, чтобы они не могли оставлять комментарии.

"Не оправдал себя": В Госдуме захотели отменить ЕГЭ

По словам руководителя Центра экосистемной безопасности "Тинькофф" Алексея Бакланова, в схеме задействована целая группа мошенников.

"Они используют дропов - людей, которые оформляют на себя карты банков, а потом продают их за небольшую сумму организаторам схемы".

Бакланов обращает внимание, что каналы принадлежат одной группировке мошенников. "Поскольку совпадение текстов постов во всех каналах практически 100%", - поясняет он.

Личный счет,Видео,Алексей Бакланов,Тинькофф банк,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители