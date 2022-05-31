Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

Мошенники начали наживаться на сдающих ЕГЭ школьниках

Мария Иванова

В Центре экосистемной безопасности «Тинькофф» рассказали, что в Telegram появилась сеть мошеннических каналов (около 30), которые торгуют поддельными вопросами и ответами на ЕГЭ и ОГЭ. Как пишут «Известия», стоит это одну - две тысячи рублей.

Мошенники начали наживаться на сдающих ЕГЭ школьниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Каналы были найдены с помощью платформы «Тинькофф Защита» через использование слов-маркеров. В компании рассказали, что на мошеннически группы подписано более 1,5 миллиона человек, все они - потенциальные жертвы.

После получения денег мошенники либо перестают выходить на связь, либо высылают клиенту вопросы и ответы с прошлогодних экзаменов. Также пользователю блокируют доступ в канал, чтобы он не мог предостеречь других в комментариях.

В Тинькофф Банк уже начали обращаться люди, которые перевели мошенникам деньги и пытаются их вернуть.

Глава Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Алексей Бакланов заявил, что ущерб от действий мошенников может достигать десятков миллионов рублей.

«Известия» нашли в Telegram и более дорогостоящие предложения мошенников. Один из каналов обещает сдачу ЕГЭ «под ключ» за 26 тыс. рублей - с «гарантированным» результатом до 98 баллов

«Вам предстоит делать вид, как вы усердно трудитесь и что-то там пишете. После окончания экзамена, когда вы сдадите свою работу, ваши бланки заменят на другие, вписав в них нужные ответы», - утверждается в объявлении.

Аналитик «Инфосистемы Джет» Мария Волгина отметила, что настоящие ответы на вопросы ОГЭ и ЕГЭ очень хорошо защищены. Она подчеркнула, что мониторинг утечек ответов проводится каждый год, в этом году о реальных утечках не сообщалось.

26 мая в России стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Учеников, как и в прошлые годы, удаляют из аудитории за использование шпаргалок и смартфонов на экзамене. Также за списывание на год лишают права пересдачи ЕГЭ.

Все пункты проведения экзаменов - в основную волну их более пяти тысяч – оборудованы видеонаблюдением.

Личный счет,Алексей Бакланов,Тинькофф банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители