Мошенники начали наживаться на сдающих ЕГЭ школьниках

В Центре экосистемной безопасности «Тинькофф» рассказали, что в Telegram появилась сеть мошеннических каналов (около 30), которые торгуют поддельными вопросами и ответами на ЕГЭ и ОГЭ. Как пишут «Известия», стоит это одну - две тысячи рублей.

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Каналы были найдены с помощью платформы «Тинькофф Защита» через использование слов-маркеров. В компании рассказали, что на мошеннически группы подписано более 1,5 миллиона человек, все они - потенциальные жертвы.

После получения денег мошенники либо перестают выходить на связь, либо высылают клиенту вопросы и ответы с прошлогодних экзаменов. Также пользователю блокируют доступ в канал, чтобы он не мог предостеречь других в комментариях.

В Тинькофф Банк уже начали обращаться люди, которые перевели мошенникам деньги и пытаются их вернуть.

Глава Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Алексей Бакланов заявил, что ущерб от действий мошенников может достигать десятков миллионов рублей.

«Известия» нашли в Telegram и более дорогостоящие предложения мошенников. Один из каналов обещает сдачу ЕГЭ «под ключ» за 26 тыс. рублей - с «гарантированным» результатом до 98 баллов

«Вам предстоит делать вид, как вы усердно трудитесь и что-то там пишете. После окончания экзамена, когда вы сдадите свою работу, ваши бланки заменят на другие, вписав в них нужные ответы», - утверждается в объявлении.

Аналитик «Инфосистемы Джет» Мария Волгина отметила, что настоящие ответы на вопросы ОГЭ и ЕГЭ очень хорошо защищены. Она подчеркнула, что мониторинг утечек ответов проводится каждый год, в этом году о реальных утечках не сообщалось.

26 мая в России стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Учеников, как и в прошлые годы, удаляют из аудитории за использование шпаргалок и смартфонов на экзамене. Также за списывание на год лишают права пересдачи ЕГЭ.