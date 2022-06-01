«Дни доллара сочтены»: эксперт предрек «обнуление» накоплений

Сбережения граждан, гранящих в своем кошельке или на банковском счете доллары, могут фактически «обнулиться» уже в самое ближайшее время. Об этом заявил российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Все по полочкам».

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Он подчеркнул, что дни доллара уже сочтены. По словам эксперта, данной валюте помогает оставаться на плаву и пользоваться широким спросом безмерные денежные вливания в экономику США со стороны правительства и ФРС. Катасонов отметил, что доллар является «пациентом на аппарате искусственного обеспечения». При прекращении бесконтрольной эмиссии новых объемов ликвидности все раздутая гегемония главной мировой валюты сразу же рухнет.

Так, курс доллара может стать минимальным за всю историю. Запасы в таком случае долларов превратятся в пыль, отметил экономист.

Он считает, что такой сценарий в любом случае реализуется. При этом Катасонов не стал давать прогнозов относительно точных сроков такого обвала.