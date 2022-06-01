Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
50 минут назад

«Дни доллара сочтены»: эксперт предрек «обнуление» накоплений

Лера Букина

Сбережения граждан, гранящих в своем кошельке или на банковском счете доллары, могут фактически «обнулиться» уже в самое ближайшее время. Об этом заявил российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Все по полочкам».

«Дни доллара сочтены»: эксперт предрек «обнуление» накоплений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что дни доллара уже сочтены. По словам эксперта, данной валюте помогает оставаться на плаву и пользоваться широким спросом безмерные денежные вливания в экономику США со стороны правительства и ФРС. Катасонов отметил, что доллар является «пациентом на аппарате искусственного обеспечения». При прекращении бесконтрольной эмиссии новых объемов ликвидности все раздутая гегемония главной мировой валюты сразу же рухнет.

Так, курс доллара может стать минимальным за всю историю. Запасы в таком случае долларов превратятся в пыль, отметил экономист.

Он считает, что такой сценарий в любом случае реализуется. При этом Катасонов не стал давать прогнозов относительно точных сроков такого обвала.

Ранее экономист Михаил Хазин предрек Западу вторую Великую депрессию. Он подчеркнул, что уже в ближайшее время страны Запада столкнутся с существенным падением уровня ВВП, за которым последуют масштабный экономический кризис. Хазин указал на то, что уже сейчас на Западе стремительными темпами растет инфляция. Он назвал данный признак очень опасным и тревожным.

Личный счет,Валентин Катасонов,Михаил Хазин,ФРС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители