Какие пенсии оформят без справок

С июня 2022 года данные о перечислении или неперечислении денег на банковский счет получателя социальной поддержки начнут включать в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Какие выплаты можно получить без заявления, разбиралась «Парламентская газета».

Фото: © Кирилл Зыков / АГН Москва © Кирилл Зыков / АГН Москва

Проактивный режим

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С 1 января 2022 года в России ввели обязательные электронные больничные. Теперь пособие по временной нетрудоспособности начисляется автоматически. Одновременно в проактивном режиме, то есть без подачи заявления, начали назначать выплаты по беременности и родам, рождению ребенка и уходу за ребенком. При этом декретные деньги, кроме работающих женщин, могут получить студентки очного отделения вузов и сотрудницы, уволенные из-за ликвидации организации.

А вот если у женщины не было официальной работы, пособие по беременности ей не положено, отмечала ранее в интервью «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В отличие от декретных, пособие при рождении ребенка положено всем российским семьям независимо от уровня дохода, рассказала депутат: «Раньше, чтобы получить эти деньги, нужно было собрать кучу документов: справку о рождении ребенка, справку, что второй родитель пособия не получал, и другие. А также написать заявление: безработным — в органы соцзащиты, индивидуальным предпринимателям — в территориальные органы Фонда социальной защиты».

С нового года эти требования отменены. Все необходимые сведения подтянут из госинформсистемы. Например, об уходе в декрет — от работодателя через Фонд социального страхования, а о факте рождения ребенка — из информационной системы загса.

Ранее в беззаявительном порядке в России уже начали оформлять материнский капитал — этим до сих пор занимается Пенсионный фонд.

Страховые, социальные, по инвалидности

Также в беззаявительном порядке в России назначают:

- страховые пенсии по инвалидности;

- страховые пенсии по старости лицам, достигшим возраста 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца;

- досрочные пенсии безработным гражданам предпенсионного возраста по предложению органов службы занятости;

- социальные пенсии по инвалидности;

- социальные пенсии по старости мужчинам, достигшим возраста 70 лет, и женщинам, достигшим 65 лет, являвшимся получателями страховой пенсии по инвалидности, выплата которой была прекращена в связи с достижением указанного возраста.

С 1 января 2022 года к этим выплатам добавились новые, которые также оформляют в беззаявительном порядке:

- федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям;

- перерасчет размера страховой пенсии, в том числе по инвалидности, и фиксированной выплаты к ней;

- перерасчет размеров пенсии за выслугу лет и пенсии по инвалидности, установленных гражданам из числа космонавтов в связи с установлением им I группы инвалидности, либо достижением ими возраста 80 лет;

- повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности лицам, проживающим в сельской местности, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, и так далее.

ОСАГО, налоговый вычет, северные льготы

Среди относительно новых выплат, которые оформляют в беззаявительном порядке, — компенсации по ОСАГО водителям-инвалидам. Раньше для этого надо было подать документы в учреждение социальной защиты. Теперь после заключения договора ОСАГО Пенсионный фонд автоматически информирует инвалида или его законного представителя о компенсации. Она составляет 50 процентов от суммы страховки и выплачивается в течение пяти рабочих дней — почтовым переводом, курьером на дом либо на банковский счет.

Среди новинок — и оформление налогового вычета после приобретения жилья и уплаты процентов по ипотеке без декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на эту льготу документов.

Кроме того, представителям коренных малочисленных народов Севера теперь назначают социальную пенсию на основании сведений из специального электронного реестра Федерального агентства по делам национальностей.

«При этом сохранился и прежний порядок, при котором гражданин, сведения о котором не содержатся в реестре, при обращении за установлением пенсии вправе предоставить документы, подтверждающие принадлежность к малочисленным народам Севера», — рассказывала ранее «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Только одно заявление

Чтобы получать выплаты в проактивном формате, надо подать соответствующее заявление через единый портал госуслуг. К нему получателям соцвыплат нужно приложить реквизиты своих банковских счетов, на которые они хотели бы получать пенсии, пособия или компенсации.

Ранее Светлана Бессараб обращала внимание, что выплаты, в том числе по беременности и родам, а также по рождению ребенка, перечисляют исключительно на карту «Мир». Так что стоит заранее позаботиться о ее оформлении.

В информационной системе размещают сведения о назначении пособия, эти же данные направляют гражданам в личный кабинет на портале госуслуг.