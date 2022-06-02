Условия кредитных каникул захотели смягчить

В Банк России и правительство направлены предложения по усовершенствованию механизма получения кредитных каникул заемщиками. Инициатором является Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП), сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.

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Отмечается, что воспользоваться кредитными каникулами в настоящее время могут не все, кто в этом нуждается. Вместе с тем в документе подчеркивается, что «временная - на срок до полугода - передышка в ежемесячных платежах позволила бы части заемщиков восстановить свою платежеспособность и вернуться в график платежей».

Одним из предложений по усовершенствованию этого механизма является увеличение максимальной суммы кредитов, по которым можно взять каникулы. Кроме того, правозащитники считают необходимым принимать во внимание совокупный семейный доход, а не только доход дебитора.

Среди других инициатив - предоставление каникул заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки превышает 70% (даже если их доход упал менее чем на 30%), учет остатка долга, а не его изначальной суммы, и установление ответственности банков за отказ от предоставления кредитной отсрочки заемщикам, параметры заявки которых соответствуют требованиям закона.

«Кредитные каникулы помогут заемщикам не наращивать свою закредитованность, а, взяв паузу, более грамотно распределить свои финансы. Возможно, им удастся отложить часть денег на будущие платежи банку, а также в более спокойном режиме заняться поиском работы или источника дополнительного заработка», - заявил председатель КонфОП Дмитрий Янин.