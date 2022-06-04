В России взлетят цены на услуги ЖКХ

Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ. В Госдуме заявили, что стоимость ряда тарифов будет выше запланированных значений.
Гражданам напомнили, что с 1 июля в России произойдет плановое увеличение стоимости услуг ЖКХ. В среднем цены должны вырасти на 4 процента. Однако некоторые тарифы могут увеличиться гораздо значительнее, чем предполагалось. Об этом заявила группа депутатов Госдумы.
По их словам, помимо основных платежей вырастет плата за капитальный ремонт и вывоз мусора.
«Эти тарифы не поддаются никаким федеральным ограничениям. Например, зимой эти платежи в ряде регионов увеличились на 30–50 %», – заявили депутаты.
Россиянам посоветовали готовиться к солидному росту цен на услуги ЖКХ, передает портал «Pensnews.ru».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Госдуме предложили снижать стоимость коммунальных услуг на время отключений горячей воды. Инициатива направлена на имя главы Минстроя.