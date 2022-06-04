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2 часа назад

В России взлетят цены на услуги ЖКХ

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ. В Госдуме заявили, что стоимость ряда тарифов будет выше запланированных значений.

В России взлетят цены на услуги ЖКХ
Фото: ТАССТАСС

Гражданам напомнили, что с 1 июля в России произойдет плановое увеличение стоимости услуг ЖКХ. В среднем цены должны вырасти на 4 процента. Однако некоторые тарифы могут увеличиться гораздо значительнее, чем предполагалось. Об этом заявила группа депутатов Госдумы.

По их словам, помимо основных платежей вырастет плата за капитальный ремонт и вывоз мусора.

«Эти тарифы не поддаются никаким федеральным ограничениям. Например, зимой эти платежи в ряде регионов увеличились на 30–50 %», – заявили депутаты.

Россиянам посоветовали готовиться к солидному росту цен на услуги ЖКХ, передает портал «Pensnews.ru».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Госдуме предложили снижать стоимость коммунальных услуг на время отключений горячей воды. Инициатива направлена на имя главы Минстроя.

Как избежать лишних платежей за услуги ЖКХ

Личный счет,Госстрой России,Госдума,
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