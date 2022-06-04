В России взлетят цены на услуги ЖКХ

Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ. В Госдуме заявили, что стоимость ряда тарифов будет выше запланированных значений.

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Гражданам напомнили, что с 1 июля в России произойдет плановое увеличение стоимости услуг ЖКХ. В среднем цены должны вырасти на 4 процента. Однако некоторые тарифы могут увеличиться гораздо значительнее, чем предполагалось. Об этом заявила группа депутатов Госдумы.

По их словам, помимо основных платежей вырастет плата за капитальный ремонт и вывоз мусора.

«Эти тарифы не поддаются никаким федеральным ограничениям. Например, зимой эти платежи в ряде регионов увеличились на 30–50 %», – заявили депутаты.

Россиянам посоветовали готовиться к солидному росту цен на услуги ЖКХ, передает портал «Pensnews.ru».