Экономисты предсказали рост долгов россиян

К началу 2022 года долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума — на погашение кредитов граждане в среднем тратили 10,6% ежемесячного дохода. В Ассоциации российских банков заявили, что негативный тренд скорректируется уже во второй половине года. Но банки зафиксировали обратную тенденцию — уже в мае значительно выросли спрос на потребительские кредиты и их выдача. Эксперты уверены: закредитованность россиян будет только увеличиваться, как и количество просрочек по долгам.

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Долговая нагрузка достигла пика

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Уровень долговой нагрузки россиян к началу 2022 года поставил рекорд. На погашение кредитов граждане тратили 10,6% своего ежемесячного дохода. Это на 0,4 процентных пункта больше, чем по итогам первого полугодия прошлого года, следует из «Обзора финансовой стабильности» Банка России. Кроме того, в марте — апреле 2022 года регулятор зафиксировал существенный рост доли потребительских кредитов, по которым был пропущен очередной платеж — с 5,3 до 7,5%. Этот фактор уже может повлиять на риски роста просроченных ссуд в ближайшие месяцы, заявили в ЦБ. Динамику долговой нагрузки за первый квартал 2022 года регулятор не представил.

«Будет расти долговая нагрузка или нет, зависит от двух факторов — темпов роста кредитования и темпов роста доходов [населения]», — сказала на брифинге первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

В Ассоциации банков России уверены — долговая нагрузка в ближайшее время уменьшится.

«В последние месяцы идет рост индексации социальных выплат, уменьшается общая кредитная задолженность граждан. Можно предположить, что долговая нагрузка россиян скорректируется в меньшую сторону. В каком объеме – будет понятно, когда появится статистика за текущий год», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

По его словам, о снижении долговой нагрузки россиян в дальнейшем говорит и относительно слабый рост числа просроченных платежей по кредитам в марте — апреле 2022 года.

Банки говорят об обратном

Опрошенные «Газетой.Ru» российские банки заявили о противоположной тенденции — росте потребкредитования. Выросло и число выданных кредитов, и спрос на них в мае по сравнению с предыдущими месяцами.

«Наш банк в марте — апреле фиксировал уменьшение количества выдач потребительских кредитов. Однако уже в мае выдачи выросли в полтора раза. Сейчас банк наблюдает увеличение спроса на кредиты и ожидает выхода на докризисный уровень уже в июне», — сообщили в пресс-службе банка РНКБ.

Тенденцию роста выдачи потребительских кредитов зафиксировали и в Уральском банке реконструкции и развития.

«В мае этого года количество выданных банком займов выросло на 208% по сравнению с апрелем 2022 года. Количество заявок на потребительские кредиты в УБРиР уже более чем в 3,5 раза превышает показатели марта», — рассказала представитель пресс-службы банка Мария Комина.

Руководитель центра потребительского кредитования Росбанка Игорь Дмитриев указал на рост числа кредитных заявок граждан.

«В мае количество заявок на оформление кредитов наличными увеличилось на 38% по сравнению с мартом 2022. Вырос также и средний чек — с 440 тыс. рублей до 515 тыс.», — отметил Дмитриев.

В банке «ДОМ.РФ» отметили, что фиксируют восстановление спроса на потребительские кредиты: в мае объем заявок практически вернулся к значениям начала года.

Увеличению спроса граждан на потребкредиты способствовало снижение ставок в мае с 18 до 6,9–13% годовых. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ряде российских банков, включая «Открытие», Альфа-Банк и УБРиР. В Росбанке также намерены пересмотреть условия кредитования граждан после снижения ключевой ставки.

Будут расти и долги, и просрочки

По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Егора Дахтлера, снижение ключевой ставки напрямую влияет на рост интереса россиян к потребительскому кредитованию. Однако на фоне бума спроса на займы банки в ближайшие месяцы будут осторожнее подходить к одобрению кредитных заявок, уверен он.

«Это может привести к кратковременному снижению долговой нагрузки. Однако к концу года ситуация может измениться вне зависимости от того, как банки будут кредитовать клиентов. Могут реализоваться экономические риски, которые вполне вероятно негативно скажутся на реальных доходах населения. И, конечно, к концу года этот отрицательный эффект может больше проявиться и привести к росту показателей долговой нагрузки», — заключил Дахтлер.

C ним согласилась доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

«Видится, что до конца года нагрузка увеличится. Сейчас кредиты стали более привлекательными и нужными. Граждане будут стараться закрыть кредиты, если усложнится ситуация в стране, снизятся доходы, чтобы не росла просрочка и сумма долга. Это особенно опасно, ведь некоторые кредиты под обеспечение, которое можно потерять. Стабилизироваться ситуация скорее всего начнет не ранее 2023 года», — резюмировала Ермилова.

На риски развития негативной ситуации в российской экономике во втором полугодии указал и директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.