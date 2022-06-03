Отдых в Турции в мае стал дешевле для россиян на 30%. Об этом заявил вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, турецким отелям приходится снижать цены в связи с тем, что этим летом число российских туристов значительно сократится.

«Например, уже в мае дисконт составил примерно 30 процентов, то есть суточное проживание в номере стоило не 100 евро, а 70 евро. Плюс к этому резко подорожал рубль [по отношению к турецкой лире. — «Газета.Ru»], поэтому в Турции и предлагают такие цены, которых нет в Сочи», — указал Мкртчян.

По его мнению, цены на отдых упадут еще больше при увеличении количества авиарейсов в Турцию, однако с этим пока есть проблемы.

Мкртчян отметил, что в случае увеличения количества дальнемагистральных самолетов в России ситуация с ценами на билеты может значительно измениться.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что продажи летних туров упали на 15–20% в сравнении с прошлым годом.