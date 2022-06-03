Отдых в Турции в мае стал дешевле для россиян на 30%. Об этом заявил вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, турецким отелям приходится снижать цены в связи с тем, что этим летом число российских туристов значительно сократится.
«Например, уже в мае дисконт составил примерно 30 процентов, то есть суточное проживание в номере стоило не 100 евро, а 70 евро. Плюс к этому резко подорожал рубль [по отношению к турецкой лире. — «Газета.Ru»], поэтому в Турции и предлагают такие цены, которых нет в Сочи», — указал Мкртчян.
По его мнению, цены на отдых упадут еще больше при увеличении количества авиарейсов в Турцию, однако с этим пока есть проблемы.
Мкртчян отметил, что в случае увеличения количества дальнемагистральных самолетов в России ситуация с ценами на билеты может значительно измениться.
Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что продажи летних туров упали на 15–20% в сравнении с прошлым годом.
Также сообщалось, что, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), российские туристы предпочитают отправляться в туры для оформления банковских карт зарубежных банков в Узбекистан и Армению, значительно реже в Белоруссию и Сербию.