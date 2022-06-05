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58 минут назад

Россиянам назвали способы сэкономить на коммунальных услугах

Lenta.ruиещё 2

Эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства, юрист Евгения Юнисова назвала способы, как россиянам сэкономить на коммунальных услугах. Она посоветовала поставить счетчики горячего и холодного водоснабжения, а также заменить старые приборы на новые, поскольку они потребляют значительно меньше электроэнергии, передает радио Sputnik.

Названы способы сэкономить на коммунальных услугах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все, что касается снижения уровня жизни, то есть ограничение человека в том, сколько раз он моет голову или стирает белье, — это неправильно. Я бы не рекомендовала достигать экономии за счет ухудшения качества жизни. Лучше достигать экономии за счет установки индивидуальных приборов учета потребления воды», — указала специалист.

По словам Юнисовой, в некоторых регионах есть достаточно большие нормативы потребления воды, поэтому без счетчиков расходы значительно увеличиваются, поскольку квитанции выписывают на основе повышающих коэффициентов.

Россияне стали хуже оплачивать услуги ЖКХ

Сократить расходы на коммуналку можно за счет электроэнергии, избавившись от «бабушкиного холодильника», добавила эксперт. Она напомнила, что новые приборы потребляют меньше энергии, чем старые, поэтому рационально будет провести ревизию техники и подсчитать, что обойдется дешевле – обслуживать старую или приобрести новую.

Ранее износ инфраструктуры и долги за оплату жилищно-коммунальных услуг назвали одними из главных угроз для жителей многоэтажных домов. Такие данные стали известны по результатам опроса организация НП «ЖКХ Контроль».

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