В каких странах работают карты “Мир” в 2022

В марте текущего года международные платежные системы Visa и MasterCard расторгли сотрудничество с Россией. Это произошло на фоне начала спецоперации, проводимой Москвой по защите населения Донбасса. Таким образом, выпущенные ранее карты Visa и MasterCard теперь действуют исключительно в пределах страны — за рубежом они не работают. Но что делать тем, кто давно живет за границей, либо, например, в силу особенностей профессии вынужден часто путешествовать? В этом вопросе попробовал разобраться “Рамблер”.
Одним из альтернативных способов оплаты услуг и товаров в других странах является банковская карта “Мир”. С этой платежной системой сотрудничают многие отечественные банки, включая “Сбербанк”, “ВТБ”, “Газпромбанк”, “Уралсиб”, “Альфа-банк” и “Солидарность”. Но важно учитывать, что хоть она работает во всех 85 регионах России, включая полуостров Крым, но ее действие распространяется не на все соседние государства.
И хотя на официальном сайте платежной системы в список не вошли ОАЭ и Кипр, тем не менее в некоторых местах они принимают оплату картой “Мир”. Список стран, где можно оплатить ею товары и услуги, постоянно расширяется. Так, например, эту возможность на будущее рассматривают власти Египта, Таиланда, Кубы и Шри-Ланки.
Оформить карту “Мир” довольно просто — нужно лишь обратиться в банк-партнер этой платежной системы. Заполнить заявление на выдачу карты можно как в отделении банка, так и онлайн. Примечательно, что в некоторых банках предусмотрена возможность дистанционной выдачи, но уточнять это необходимо заранее. Тарифы на выпуск и обслуживание зависят от тарифа, который можно выбрать самостоятельно перед подачей документов.
Важно учитывать тот факт, что не во всех местах получится расплатиться картой “Мир”. Снять наличные за рубежом возможно лишь в терминалах тех банков, которые поддерживают эту платежную систему. Также не стоит забывать о комиссии, которая будет взиматься при выдаче кэша в местных банкоматах. Потеря денег также происходит при конвертации средств с рублевого счета.
В таком случае списание при оплате услуг и товаров или снятии наличных в терминале происходит в два этапа. Сначала на счете замораживается сумма покупки, после чего она списывается окончательно лишь через пару часов, а в некоторых случаях даже дней. Важно отметить, что конвертация не происходит по прямому курсу “рубль — местная валюта одной из указанных выше стран”. Она задерживается на промежуточном этапе, где происходит обмен рубля в американский доллар. Таким образом потеря при обмене валют увеличивается в разы.
Примечательно, что обналичить с карты “Мир” доллары или евро не получится. Причем неважно, находитесь вы в России или за рубежом. В банкоматах или в кассах банка, будучи за границей, можно снять лишь местную валюту: в Армении — драмы, в Турции — лиры и так далее.