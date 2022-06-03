В каких странах работают карты “Мир” в 2022

В марте текущего года международные платежные системы Visa и MasterCard расторгли сотрудничество с Россией. Это произошло на фоне начала спецоперации, проводимой Москвой по защите населения Донбасса. Таким образом, выпущенные ранее карты Visa и MasterCard теперь действуют исключительно в пределах страны — за рубежом они не работают. Но что делать тем, кто давно живет за границей, либо, например, в силу особенностей профессии вынужден часто путешествовать? В этом вопросе попробовал разобраться “Рамблер”.

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Одним из альтернативных способов оплаты услуг и товаров в других странах является банковская карта “Мир”. С этой платежной системой сотрудничают многие отечественные банки, включая “Сбербанк”, “ВТБ”, “Газпромбанк”, “Уралсиб”, “Альфа-банк” и “Солидарность”. Но важно учитывать, что хоть она работает во всех 85 регионах России, включая полуостров Крым, но ее действие распространяется не на все соседние государства.

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Где принимают карты “Мир”?

Абхазия,

Турция,

Армения,

Белоруссия,

Казахстан,

Узбекистан,

Таджикистан,

Киргизия,

Южной Осетия,

Вьетнам. На сегодняшний день карты “Мир” принимают в следующих странах:

И хотя на официальном сайте платежной системы в список не вошли ОАЭ и Кипр, тем не менее в некоторых местах они принимают оплату картой “Мир”. Список стран, где можно оплатить ею товары и услуги, постоянно расширяется. Так, например, эту возможность на будущее рассматривают власти Египта, Таиланда, Кубы и Шри-Ланки.

Как получить карту “Мир”?

Оформить карту “Мир” довольно просто — нужно лишь обратиться в банк-партнер этой платежной системы. Заполнить заявление на выдачу карты можно как в отделении банка, так и онлайн. Примечательно, что в некоторых банках предусмотрена возможность дистанционной выдачи, но уточнять это необходимо заранее. Тарифы на выпуск и обслуживание зависят от тарифа, который можно выбрать самостоятельно перед подачей документов.

Какие у “Мир” подводные камни?

Важно учитывать тот факт, что не во всех местах получится расплатиться картой “Мир”. Снять наличные за рубежом возможно лишь в терминалах тех банков, которые поддерживают эту платежную систему. Также не стоит забывать о комиссии, которая будет взиматься при выдаче кэша в местных банкоматах. Потеря денег также происходит при конвертации средств с рублевого счета.

В таком случае списание при оплате услуг и товаров или снятии наличных в терминале происходит в два этапа. Сначала на счете замораживается сумма покупки, после чего она списывается окончательно лишь через пару часов, а в некоторых случаях даже дней. Важно отметить, что конвертация не происходит по прямому курсу “рубль — местная валюта одной из указанных выше стран”. Она задерживается на промежуточном этапе, где происходит обмен рубля в американский доллар. Таким образом потеря при обмене валют увеличивается в разы.