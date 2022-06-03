Россиянам назвали способ спасти деньги от инфляции

Оптимальным вариантом спасти деньги от инфляции является годовой депозит. Об этом «Абзацу» рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.
«Оптимальный вариант, который не требует большого умения и квалификации, — это размещение денежных средств на годовой депозит. В любое время можно прервать взаимоотношения с банком, и деньги, если понадобятся, сохранятся. Плюс ко всему эти деньги застрахованы на 1,4 миллиона рублей в системе страхования вкладов», — сказал Сафонов.
Он также отметил, что открывать депозит лучше в банках из списка системно значимых. От вложения в недвижимость, покупки российских и зарубежных акций, приобретения доли в бизнесе Сафонов предостерег россиян. По его мнению, сейчас данные способы сохранения денег являются рискованными.