Россиянам назвали способ спасти деньги от инфляции

«Оптимальный вариант, который не требует большого умения и квалификации, — это размещение денежных средств на годовой депозит. В любое время можно прервать взаимоотношения с банком, и деньги, если понадобятся, сохранятся. Плюс ко всему эти деньги застрахованы на 1,4 миллиона рублей в системе страхования вкладов», — сказал Сафонов.