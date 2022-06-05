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1 час назад

Россиянам одобрили выплату в 16 тысяч рублей

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Граждане России могут рассчитывать на новую выплату от государства. Ее можно будет получить вплоть до конца лета. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Россиянам одобрили выплату в 16 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Речь идет о выплате, получить которую можно за отправку своего ребенка в детский лагерь», - пишет издание.

Сейчас действует новая программа, согласно которой правительство компенсирует россиянам часть стоимости путевок в детские лагеря. Для того чтобы получить деньги, необходимо приобрести путевку через специальный сайт и оплатить картой «Мир».

При соблюдении этих условий гражданам вернется половина затраченных средств. Однако с одного бронирования можно получить не более 20 тысяч рублей. PRIMPRESS со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко пишет, что в среднем россияне, участвующие в программе, получают порядка 16 тысяч рублей. Отмечается, программа туристического кешбэка для детей будет действовать до конца лета.

Ранее «ФедералПресс» писал, что названа еще одна категория пенсионеров, которых не коснется июньская индексация выплат.

Личный счет,Дмитрий Чернышенко,
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