Россиянам одобрили выплату в 16 тысяч рублей

Граждане России могут рассчитывать на новую выплату от государства. Ее можно будет получить вплоть до конца лета. Об этом сообщает PRIMPRESS.

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«Речь идет о выплате, получить которую можно за отправку своего ребенка в детский лагерь», - пишет издание.

Сейчас действует новая программа, согласно которой правительство компенсирует россиянам часть стоимости путевок в детские лагеря. Для того чтобы получить деньги, необходимо приобрести путевку через специальный сайт и оплатить картой «Мир».

При соблюдении этих условий гражданам вернется половина затраченных средств. Однако с одного бронирования можно получить не более 20 тысяч рублей. PRIMPRESS со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко пишет, что в среднем россияне, участвующие в программе, получают порядка 16 тысяч рублей. Отмечается, программа туристического кешбэка для детей будет действовать до конца лета.