Россиянам рассказали о дополнительной ежемесячной выплате

Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева заявила, что ряду россиян полагается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эксперт напомнила, что дополнительная выплата предусмотрена для инвалидов и детей-инвалидов, ветеранов и членов семей погибших ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, а также пострадавших от воздействия радиации, героев Труда, героев России и СССР и кавалеров ряда орденов.

Видео дня

Старожильцева подчеркнула, что автоматически начисляют ЕДВ только россиянам, получающим пенсию по инвалидности. Остальным гражданам для ее получения следует подать соответствующее заявление в ПФР или МФЦ.

По словам специалиста, к социальным ЕДВ относятся выплаты для россиян, постоянно ухаживающих за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи и за людьми, достигшими 80-летнего возраста.

"Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно, но есть важное условие – тот, кто ухаживает, должен быть безработным". Оксана Старожильцева, глава комиссии по защите социальных и экономических прав АЮР.

Индексация пенсий

С 1 июня в России начали выплачивать проиндексированные пенсии неработающим пенсионерам. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Выплаты данной категории россиян были проиндексированы на 10 процентов. При этом в ПФР подчеркнули, что гражданам не нужно обращаться за перерасчетом, поскольку этот процесс автоматический.

Начиная с пятницы, 3 июня, пенсии в повышенных размерах доставляются всем получателям через почтовые отделения и банки.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в среднем прибавка к пенсии должна составить 1760 рублей. Выплаты таким гражданам по стране увеличиваются до 19 360 рублей, решение касается примерно 35 миллионов человек.

Президент России Владимир Путин при этом признал, что инфляция в стране превысила 11 процентов. Глава государства призвал власти реагировать на рост цен и объявил, что по итогам года он должен составить 15 процентов.

Новые пособия для детей

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале выплат нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что средства будут доставляться Почтой России либо перечисляться на карты родителям, подавшим заявление через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд. Размер помощи — от 6 до 12 тысяч рублей в месяц.

Новые выплаты на детей из семей с низким доходом в марте предложил ввести Путин. Президент напомнил, что в стране уже есть ежемесячные выплаты для беременных женщин и семей с невысокими доходами на детей до семи лет. Также поддержка оказывается родителям, воспитывающим в одиночку детей в возрасте 8-16 лет.

"Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами... Уже поступило свыше 2,5 миллиона заявок на 3,5 миллиона детей". Михаил Мишустин, премьер-министр

Миллион рублей матерям-героиням

1 июня Путин также предложил возродить почетное звание «Мать-героиня», он высказал эту идею на встрече с семьями, награжденными орденами «Родительская слава», которая прошла в режиме видеоконференции.

Как уточнил глава государства, в Москве решили «серьезно обновить и расширить» положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей.

Кроме того, в России планируют ввести специальную выплату: удостоившимся этого звания матерям будут давать миллион рублей. По мнению главы государства, в стране необходимо наращивать усилия по поддержке многодетных семей, материнства и детства. Он уточнил, что льготную ипотечную программу для многодетных семей решили продлить до конца 2023 года.