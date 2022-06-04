Каких специалистов ждет неизбежное сокращение

Генеральный директор института профессионального кадровика Валентина Митрофанова заявила в интервью изданию BLITZ+, что «неизбежное сокращение» ждет юристов, бухгалтеров, HR-специалистов.
Валентина Митрофанова подчеркнула, что многие руководители, говоря сотрудникам о необходимости плановых сокращений в условиях кризиса, имеют в виду административно-управленческий персонал.
«Плохая новость для специалистов в области управления персоналом. К сожалению, многие руководители, говоря про плановые сокращения, имеют в виду административно-управленческий персонал. HR-специалисты, так же, как бухгалтеры, юристы и секретари, относятся к вспомогательному персоналу, без которого можно обойтись», - уточнила Митрофанова.
Юрист по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала ранее, на какие выплаты могут рассчитывать россияне при увольнении.
Она сообщила, что «добровольное увольнение является самым невыгодным для сотрудника». В том же случае, если работника уволили по сокращению, ему полагается выходное пособие, остаток зарплаты и компенсация отпуска.