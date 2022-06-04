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1 час назад

Каких специалистов ждет неизбежное сокращение

Илья Родин

Генеральный директор института профессионального кадровика Валентина Митрофанова заявила в интервью изданию BLITZ+, что «неизбежное сокращение» ждет юристов, бухгалтеров, HR-специалистов.

Каких специалистов ждет неизбежное сокращение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Валентина Митрофанова подчеркнула, что многие руководители, говоря сотрудникам о необходимости плановых сокращений в условиях кризиса, имеют в виду административно-управленческий персонал.

«Плохая новость для специалистов в области управления персоналом. К сожалению, многие руководители, говоря про плановые сокращения, имеют в виду административно-управленческий персонал. HR-специалисты, так же, как бухгалтеры, юристы и секретари, относятся к вспомогательному персоналу, без которого можно обойтись», - уточнила Митрофанова.

Юрист по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала ранее, на какие выплаты могут рассчитывать россияне при увольнении.

Она сообщила, что «добровольное увольнение является самым невыгодным для сотрудника». В том же случае, если работника уволили по сокращению, ему полагается выходное пособие, остаток зарплаты и компенсация отпуска.

Личный счет,Татьяна Нечаева,
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