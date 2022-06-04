Каких специалистов ждет неизбежное сокращение

«Плохая новость для специалистов в области управления персоналом. К сожалению, многие руководители, говоря про плановые сокращения, имеют в виду административно-управленческий персонал. HR-специалисты, так же, как бухгалтеры, юристы и секретари, относятся к вспомогательному персоналу, без которого можно обойтись», - уточнила Митрофанова.