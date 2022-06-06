Россиянам рассказали, как получить максимальную пенсию

Юрист рассказала россиянам о возможности получения максимальной пенсии. Как заявила юрист Ирина Сивакова, подобные нюансы необходимо уточнять в Пенсионном фонде России (ПФР). Ее слова приводит а Primpress.

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По ее словам, на размер пенсионных выплат влияет стаж, полученный до 2002 года, далее в расчет идут пенсионные баллы. Для начисления максимальной пенсии пенсионерам необходимо обратиться в ПФР, уточнить объем общего стажа и узнать, были ли периоды, которые в итоге не были учтены в общей картине.

«ПФР может не зачесть какие-то из этих периодов, если в подтверждающих документах есть ошибки или неточности, и в результате пенсия будет начислена в меньшем размере. Поэтому важно вовремя выяснить, что исключили из общего трудового стажа и по какой причине», – отметила юрист.