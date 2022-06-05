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1 час назад

Аналитик Бабин назвал доллар лучшей валютой для сбережений россиян этим летом

Газета.Ruиещё 2

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил РИА «Новости», что текущим летом на фоне непростой ситуации в мировой экономике для сбережений россиянам больше всего подходит доллар.

«Учитывая непростую ситуацию в мировой экономике, угрожающую новым кризисом и обвалом мировых рынков, лучше выбрать доллар, который является одним из защитных инструментов и дорожает к другим валютам в период рыночной или геополитической нестабильности», — ответил он на вопрос о лучшей валюте для сбережений на лето.

По словам эксперта, на фоне высокой инфляции центробанки будут в спешке ужесточать монетарную политику, что окажет дополнительное давление на замедляющийся рост экономики. Также крупные экономические проблемы вызовут ослабление сырьевого спроса, сильно и на долгое время снизит цены на сырье.

Раскрыты подробности покупки россиянами валюты

«Это лишит рубль единственной защиты от большой геополитической неопределенности и экономических рисков, серьезно снизив курс российской валюты», — объяснил Бабин, но отметил, что большинство специалистов не рассматривают этот сценарий как базовый на ближайшие три месяца.

Аналитик объяснил, что рынки, как правило, предвосхищают серьезные экономические изменения, двигаясь с опережением событий опираясь на ожидания инвесторов. Он посоветовал даже тем, кто не интересуется финансовым миром, в такие периоды пристально следить за ключевыми рыночными и экономическими показателями. По словам Бабина, это позволит вовремя вложить свои сбережения в инструменты, которые защитят их от обесценивания.

Личный счет,Видео,Дмитрий Бабин,
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