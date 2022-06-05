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35 минут назад

Раскрыт средний чек покупки россиянами долларов в мае

Майк Габриелян

В мае россияне предпочитали менять доллары и евро в банковских отделениях, при этом средний чек операций оказался существенно выше в онлайне. К таким выводам пришли аналитики банка «Русский стандарт», сообщает ТАСС.

«На долю наличного валютообмена от общего числа конвертаций долларов и евро в мае пришлось 80%, оставшиеся 20% - на безналичные операции. А по сумме ситуация оказалась практически противоположной: 79% у онлайн-операций против 21% у валютообмена в офисах», - рассказали в банке.

Средний чек покупки наличных долларов в мае составил $767, а продажи - $578. Тогда как в онлайне эти показатели оказались на уровне $15,193 тыс. и $552 соответственно.

Средняя сумма покупки европейской валюты в офисах в мае была 623 евро, а продажи - 461 евро. Средний чек покупки в безналичной конвертации был на уровне 22,116 тыс. евро, а продажи - 6,528 тыс. евро.

Что будет с курсом рубля в июне

Высокие средние чеки при безналичном валютообмене аналитики объясняют заметным укреплением курса российского рубля. Наличные в основном использовались под небольшие текущие нужды. На фоне ограничения зарубежного туризма потребность в крупной наличности была ниже обычного уровня.

Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил, что новая мировая расчетная валюта появится уже в скором времени.

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