Россиянам дали советы по снижению расходов на коммуналку

Эксперт в области ЖКХ, юрист Евгения Юнисова объяснила, как россияне могут сэкономить на коммунальных услугах. Она посоветовала поставить счетчики воды, а также заменить «бабушкины» приборы на современные, потребляющие значительно меньше электроэнергии.

Юриста цитирует радио Sputnik.

«Все, что касается снижения уровня жизни, то есть ограничение человека в том, сколько раз он моет голову или стирает белье, — это неправильно», - сказала Юнисова.

По её словам, нельзя экономить за счет ухудшения качества жизни. Лучше установить индивидуальные приборы учета потребления воды, поскольку без них счета выписывают на основе повышающих коэффициентов.

Юнисова также предложила избавиться от «бабушкиного холодильника». Современные приборы изготовлены с учетом меньшего потребления энергии. По этой причине следует провести ревизию техники и подсчитать, что дешевле – использовать старую или приобрести новую.