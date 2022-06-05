Названа достаточная для комфортной жизни на пенсии сумма

Каждый девятый житель России откладывает деньги для того, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь на пенсии. Наши соотечественники хотели бы накопить к старости от четырех до пяти млн рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование инвестиционной компании Anderida Financial Group.

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«Более 70% россиян считают, что, выходя на пенсию, желательно иметь подушку безопасности, которая будет покрывать недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни. Около 10% опрошенных считают, что прожить на пенсию реально и откладывать средства необязательно. Оставшиеся 20% надеются на финансовую поддержку от детей и внуков», - отметили финансисты.

Они подчеркнули, что половина опрошенных назвала достаточной для спокойной жизни сумму в размере от четырех до пяти млн рублей, «еще 30% хотели бы иметь более 5 млн рублей, оставшиеся респонденты - 2-4 млн рублей».

В компании уточнили, что только 11% респондентов откладывают денежные средства на регулярной основе. При этом у «каждого второго ежемесячная сумма отчислений составляет порядка 7-10% от зарплаты и варьируется в пределах 6-15 тыс. рублей».

На вопрос о том, сколько необходимо денег на то, чтобы комфортно жить после ухода на пенсию, 15% респондентов сообщили, что им хватит 20-40 тыс. рублей, 45% планируют тратить 40-50 тыс., 30% назвали диапазон от 50 до 70 тыс., 10% - свыше 70 тыс.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский рассказал, что большая часть опрошенных (80%) в качестве основного варианта накоплений выбрала банковские вклады.