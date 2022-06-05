Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Названа достаточная для комфортной жизни на пенсии сумма

Илья Родин

Каждый девятый житель России откладывает деньги для того, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь на пенсии. Наши соотечественники хотели бы накопить к старости от четырех до пяти млн рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование инвестиционной компании Anderida Financial Group.

Названа достаточная для комфортной жизни на пенсии сумма
Фото: ТАССТАСС

«Более 70% россиян считают, что, выходя на пенсию, желательно иметь подушку безопасности, которая будет покрывать недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни. Около 10% опрошенных считают, что прожить на пенсию реально и откладывать средства необязательно. Оставшиеся 20% надеются на финансовую поддержку от детей и внуков», - отметили финансисты.

Россиянам назвали способ спасти деньги от инфляции

Они подчеркнули, что половина опрошенных назвала достаточной для спокойной жизни сумму в размере от четырех до пяти млн рублей, «еще 30% хотели бы иметь более 5 млн рублей, оставшиеся респонденты - 2-4 млн рублей».

В компании уточнили, что только 11% респондентов откладывают денежные средства на регулярной основе. При этом у «каждого второго ежемесячная сумма отчислений составляет порядка 7-10% от зарплаты и варьируется в пределах 6-15 тыс. рублей».

На вопрос о том, сколько необходимо денег на то, чтобы комфортно жить после ухода на пенсию, 15% респондентов сообщили, что им хватит 20-40 тыс. рублей, 45% планируют тратить 40-50 тыс., 30% назвали диапазон от 50 до 70 тыс., 10% - свыше 70 тыс.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский рассказал, что большая часть опрошенных (80%) в качестве основного варианта накоплений выбрала банковские вклады.

В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов из крупных российских городов.

Личный счет,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители