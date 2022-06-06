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47 минут назад

Сбер запускает акцию по бесплатному снятию наличных с Кредитной СберКарты

SberPress

Клиенты, оформившие Кредитную СберКарту, смогут снимать деньги без комиссии в течение 30 дней с даты подписания договора.

Сбер запускает акцию по бесплатному снятию наличных с Кредитной СберКарты
Фото: ТАССТАСС

Кредитная СберКарта — самая выгодная на рынке. Сбер сохраняет длинный беспроцентный период, 120 дней, бесплатное обслуживание и одну из самых низких ставок на рынке: 9,8% на покупки в категории Здоровье и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, 27,8% на все остальные операции, включая снятие наличных.

Теперь обладателям Кредитной СберКарты доступна ещё одна опция — снятие наличных без комиссии. Отметим, что на обналичивание кредитных средств не распространяется льготный период.

Новая опция выгодна тем клиентам, кому срочно нужны наличные и тем, у кого есть кредитная карта в другом банке со ставкой выше 27,8%. Во втором случае можно снять без комиссии необходимую сумму в первые 30 дней и погасить дорогую кредитку.

Для оформления СберКарты не обязательно приходить в офис. Её можно заказать с доставкой в 18 городах (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Челябинск).

"Мы всегда стремимся предложить клиентам максимально интересные условия по нашим продуктам. Кредитная СберКарта имеет беспрецедентно длинный беспроцентный период и её можно использовать в качестве рассрочки, POS-кредита, а новая акция на снятие наличных без комиссии в первые 30 дней поможет клиентам закрыть другие, менее выгодные кредиты", - сказал Игорь Ковалёв, Директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка.

Личный счет,Игорь Ковалев,Сбербанк России,
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