Сколько нужно работать для пенсии в 45 тысяч рублей в месяц

Россиянам, желающим достичь размера пенсии в 45 тысяч рублей, нужно работать не менее 36 лет и получать зарплату не ниже 135 тысяч рублей. К такому выводу в своем блоге «Юридические тонкости» пришла юрист Ирина Сивакова.

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«Страховая пенсия, которую получает большинство наших сограждан, в 45 тысяч рублей на сегодняшний день — это 360 пенсионных баллов, плюс фиксированная выплата, которая без дополнительных надбавок в базовом размере составляет 6564 рубля», — написала Сивакова.

Она отметила, что сумма пенсионных баллов зависит от размера зарплаты гражданина за календарный год. При этом их максимальное число постоянно меняется и в 2022 году составляет десять баллов.

Соответственно, за зарплату в 13 тысяч рублей россиянину начислят один пенсионный балл, два — за 27 тысяч, три — за 40 тысяч. Таким образом получить максимальное количество баллов — десять — в 2022 году смогут люди, получающие зарплату в размере не менее 135 тысяч рублей.

«Несложно посчитать, что на 360 баллов нужно работать не менее 36 лет с максимальной зарплатой 135 000 рублей и выше. Соответственно, чем меньше зарплата, тем больше придется работать», — подытожила Сивакова.