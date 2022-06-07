Как не попасться на уловки банка

Банки в ожидании возможного снижения ставки ЦБ начали прибегать к некоторым уловкам. Life разбирался, в каких случаях еще можно успеть получить кредит с пониженной ставкой.

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Напомним, что 26 мая Банк России решил понизить ключевую ставку сразу на 3 пункта – с 14% до 11% годовых. Большинство экспертов финансового рынка ожидают и дальнейшее снижение ставки ЦБ на уровень ниже прошлогодних величин. Однако кредитные организации не спешат корректировать ценовые параметры. Они зачастую используют в своих рекламных предложениях приемы, маскирующие реальные условия под ожидаемые.

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По данным мониторинга Центрального банка, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России в мае текущего года упала с 11,8% до 9,85%, однако в своих рекламных объявлениях диапазон обещанной доходности варьируется возле 11-15%.

Издание также напоминает о схеме приема денег под «большой процент».

«Как правило, клиенту предлагают выбрать продукт и называют ставки по всем вариантам приёма денег под проценты. И конечно, большинство россиян выбирают самый доходный, на их взгляд, вариант», - указывает Life.

После этого, как отмечает издание, граждане узнают, что по условиям вклада реальная ставка начисляется по некой формуле, напрямую зависящей от ключевой ставки ЦБ. Цифры же, которые были указаны при его открытии, являются максимальными величинами, которые действовали в предложении банка на день внесения средств.

«С вкладами и накопительными счетами на вопрос банковского специалиста: "Вам под какую ставку?" имеет смысл узнать два момента: гарантирована ли ставка на весь срок и какова будет причитающаяся сумма на дату закрытия вклада», - рекомендует начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев.

Старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов отмечает, что минимальные ставки по кредитам наличными предоставляют клиентам, которые получают зарплату на карту банка и оформляют полис личного добровольного страхования.

«Правда, надо учитывать цену страховки. В ряде случаев по факту кредит даже у “своего” банка может обойтись под 20% годовых, если не решить вопрос с тарифами страховой», - указал эксперт.