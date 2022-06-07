Недельные расходы россиян выросли

Недельные расходы россиян в период с 30 мая по 5 июня выросли на 0,3%, а средняя стоимость одной покупки — на 2,4%. Такие данные привел исследовательский холдинг «Ромир».

«В период с 30 мая по 5 июня средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 0,3%. Индекс недельных расходов составил 5 276 рублей. В годовой динамике расходы выросли на 4,7%», — говорится в сообщении.

Также на 2,4% по сравнению с предшествующей неделей увеличился индекс среднего чека. Стоимость одной покупки составила 672 рубля — по сравнению с аналогичным периодом 2021 года данный показатель показал рост на 9,5%, отметили в «Ромир».