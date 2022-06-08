Часть штрафов в России увеличили в 10 раз

В России размер административных штрафов за нарушение требований пожарной безопасности увеличился для граждан в среднем в 10 раз. Соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

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Федеральный закон внес корректировки в Кодекс об административных правонарушениях.

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«Он установил повышенную административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на территориях, зданиях и сооружениях, а также нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Новый федеральный закон предусматривает кратное увеличение размеров административных штрафов: в среднем для граждан в 10 раз, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - в два раза», - подчеркнули в МЧС.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит штрафом для граждан в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы теперь предусмотрены штрафы в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.

Должные лица в таком случае рискуют столкнуться со штрафом в 40 - 60 тыс. рублей (ранее был от 15 тысяч до 25 тысяч рублей), юрлица – в 300 - 500 тысяч рублей (вдвое больше, чем было до вступления закона в силу).

Если возникнет лесной пожар без причинения тяжкого вреда здоровью человека, гражданам выпишут штраф от 50 тысяч до 60 тысяч рублей, что в 10 раз больше, чем было ранее, для должностных лиц - от 100 тысяч до 110 тысяч рублей (рост в два раза). Юридические лица столкнутся с наибольшим штрафом - от 1 млн до 2 млн рублей.

За нарушение требований пожарной безопасности в зданиях предусмотрено предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц штраф составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей, для юрлиц - от 300 тысяч до 400 тысяч рублей (в два раза больше, чем было до этого).

Юрлиц ожидает штраф от 1 млн до 2 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека.