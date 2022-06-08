Льготы для IT-компаний 2022: какие положены и как получить

Сегодня разберемся, какие беспрецедентные меры поддержки, а именно льготы для IT-компаний были приняты на федеральном уровне в 2022 году.

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Как получить налоговую льготу в 2022 году

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Есть три главных критерия, согласно которым IT-компания может претендовать на получение анонсированных и закрепленных на законодательном уровне льгот.

Во-первых, среднесписочное количество сотрудников за подотчетный период должно быть не менее семи человек. Кстати, в эту численность не включают внешних совместителей и работников по гражданско-правовым договорам.

Во-вторых, компания должна подтвердить, что не менее 90% своего дохода она получает от разработки, адаптации, модификации и продажи собственного программного обеспечения для ЭВМ и баз данных. Также считается выручка от установки, тестирования и сопровождения программ.

В-третьих, IT-компания должна иметь государственную аккредитацию в области информационных технологий.

Как подать заявку на аккредитацию

разрабатывают и реализовывают самостоятельно разработанные программы для ЭВМ, баз данных;

оказывают услуги по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ и баз данных, а также устанавливают их, тестируют и сопровождают (то есть, осуществляют консультативную деятельность). Порядок аккредитации установлен постановлением Правительства Российской Федерации. Согласно ему, подать заявку могут любые российские компании, ведущие следующие виды деятельности в области информационных технологий:

Только юридические лица могут претендовать на включение в реестр IT-компаний. Соответствующее заявление подается на портале «Госуслуги» с заверением цифровой подписью.

Если ваша организация готова подтвердить право на льготы, для этого необходимо получить выписку из реестра аккредитованных IT-компаний, свидетельство о регистрации ПО для ЭВМ (или другой документ, подтверждающий право интеллектуальной собственности на ПО и базы данных). Также понадобятся договоры и акты выполненных работ с клиентами, для которых вы оказываете услуги. А вот информацию о среднесписочной численности сотрудников налоговая проверяет самостоятельно.

Еще один вариант добычи льгот – получение статуса резидента «Сколково». Но они не взаимозаменяемы и отличаются от тех, что сейчас предлагают на федеральном уровне.

Какие же меры поддержки IT-сферы существуют сейчас?

Указом Президента РФ снижена ставка налога на прибыль для ИТ-компаний до 0% на период с 2022 по 2024 год. Кстати, согласно письму от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@, Федеральная налоговая служба разрешила дробление компании для получения льгот.

Еще одна беспрецедентная мера – обеспечение доступа IT-организаций к льготным кредитам по ставке не выше 3% годовых.

кредит должен использоваться на реализацию новых проектов в IT-сфере;

срок кредитования – не выше трех лет;

максимальная сумма займа – 500 миллионов рублей;

наличие статуса налогового резидента РФ;

обладание исключительным правом на программы и базы данных для ЭВМ;

платежеспособность (учитывается и объем выручки компании). Однако есть несколько условий, которые компании обязаны учесть:

в штате компании должно оставаться не менее 85% среднесписочной численности работников;

зарплата сотрудников должна быть ежегодно проиндексирована каждый год в соответствии с уровнем инфляции;

вводится мораторий на выплату дивидендов с прибыли акционерам. Если организации одобрят заявку, то она обязана выполнять следующие требования в период выплаты займа:

Страховые взносы на зарплату сотрудников составляют 7,6%: 6% из которых – на пенсионное страхование, 1,5% – на социальное, 0,1% – медицинское.

От уплаты НДС освобождены IT-организации, которые занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения, внесенного в специальный реестр и при передаче исключительных прав на разработанные компанией программы и базы данных.

Указ Президента РФ от 02.03.2022 (№ 83) устанавливает налоговые льготы для аккредитованных IT-организаций, которые получают доходы от распространения рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций.

Какие еще меры поддержки IT-компаний были приняты

Постановлением Правительства РФ от 24.03.2022 (№ 448) айтишников освободили от налогового, валютного и других видов контроля до 2024 года.

Также анонсировано введение упрощенного порядка проведения госзакупок для приобретения IT-продуктов у российских компаний-производителей.

Изменения коснулись и грантов. Упрощен процесс подачи заявок (путем сокращения количества документов). Теперь субсидии рассчитываются не раз в год, а ежеквартально.

Теперь, если компания выигрывает грант на создание и внедрение ПО, она обязана вложить только 20% средств, необходимых для реализации проекта (вместо 50%). Остальные деньги «добавит» государство.

Максимальные размеры грантов были увеличены. На особо важные проекты могут выделить колоссальную сумму в 6 млрд рублей.

Какие льготы появились для ИТ-специалистов

Еще одна мера поддержки коснулась иностранных специалистов. Им обещают облегчить трудоустройство в IT-компании с дальнейшим получением вида на жительство в России. А пока такие сотрудники могут находиться в стране без визы на время действия договора, но не дольше трех лет.

Российским молодым специалистам, официально трудоустроенным в IT-индустрии, государство предоставило отсрочку от армии до достижения работником 27 лет. Документы для ее оформления нужно подать за 50 дней до даты очередного призыва.

На отсрочку от армии может претендовать сотрудник, получивший высшее образование по специальностям, перечисленным в приложении к постановлению Правительства; а также имеющий стаж работы не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате призыва.

Если выпускник вуза устроился на работу в IT-компанию в течение года после выпуска, то ему отсрочку также предоставят.

Важный момент: при увольнении из аккредитованной IT-организации и переходе в иную сферу, не связанную с разработкой ПО, отсрочка прекратит свое действие. О том, что сотрудник покинул компанию, необходимо сообщить в течение двух недель.

Еще одна важная инициатива – помощь в улучшении жилищных условий сотрудников IT-сферы. Айтишники от 22 до 44 лет могут оформить льготную ипотеку (со ставкой 5% годовых при первоначальном взносе 15% от стоимости жилплощади) на покупку первичного жилья – строящегося или введенного в эксплуатацию, или участка. Максимальная сумма кредита при таких условиях — 18 млн рублей для городов-миллионников и 9 млн рублей для остальных городов России.

Зарплата заемщика тоже учитывается. Так до вычета НДФЛ ее размер должен быть не менее 100 тысяч рублей для регионов и от 150 тысяч – для городов-миллионников.