Банки введут плату за счета в долларах: как сохранить сбережения

Условия по валютным вкладам и счетам начали ужесточаться. Некоторые банки введут отрицательный процент уже к 1 июля. Life разбирался, где и как хранить сбережения в валюте, чтобы не переплачивать.

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Так, летом граждане будут вынуждены заплатить в месяц порядка десяти долларов или евро. Однако окончательная сумма зависит суммы средств на счету. Кроме того, обладатели валютных сбережений столкнулись с тем, что если доллары и евро были куплены на бирже после 9 марта, то снять их наличными не получится до 9 сентября.

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После сентября наличные доллары и евро можно будет положить на хранение в банковскую ячейку, хотя за это также придется платить, но деньги будут в сохранности, заявил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

«Чтобы не потерять собственные сбережения, необходимо четко просчитывать текущее положение на рынке и рассматривать перспективы развития, учитывать тренды и расширять спектр инвестиционных механизмов. В этом случае резкое изменение ситуации в одном спектре позволит компенсировать возможные потери дохода в других. Также необходимо учитывать, что схемы перезаключения условий депозитных вкладов достаточно разнообразны и включают несколько удобных схем взаимодействия банка и клиента, при которых возможна минимизация потерь и налаживание взаимовыгодных условий», — подчеркнул первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Альтернатива вкладам в иностранной валюте - приобретение еврооблигаций, заявил генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков. Вместе с тем он обратил внимание на то, что их минимальная цена сейчас составляет около одной тысячи долларов, а уровень доходности — около 7–8%.

«Я бы порекомендовал валютные сбережения разместить в иностранной недвижимости, обращая особое внимание на дружественность страны. Это позволит получить прирост к капиталу в валюте, а также возможность получения гражданства за инвестиции и открытие банковских счетов в стране», - отметил инвестор, эксперт в формировании пассивного дохода Леонид Ворошилов.