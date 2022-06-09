Россиянам перечислили продукты, которые скоро подешевеют

«Традиционное снижение цен коснется в первую очередь плодоовощной продукции, хотя для начала сезонной коррекции время еще не наступило. В этом году лето задерживается на три недели. Сезонную коррекцию можно ожидать не только на отечественную продукцию, но и на импортную», — приводятся в материале слова Лебединской.