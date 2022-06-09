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43 минуты назад

Россиянам перечислили продукты, которые скоро подешевеют

Елена Прошина

Летом подешевеют плодоовощная продукция, яйца и мясо птицы. Такой прогноз в беседе с агентством «Прайм» сделала доцент кафедры статистики РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Лебединская.

Россиянам перечислили продукты, которые скоро подешевеют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Традиционное снижение цен коснется в первую очередь плодоовощной продукции, хотя для начала сезонной коррекции время еще не наступило. В этом году лето задерживается на три недели. Сезонную коррекцию можно ожидать не только на отечественную продукцию, но и на импортную», — приводятся в материале слова Лебединской.

Также подешевеет птицеводческая продукция — курица и яйца — на 12-15%, добавила она.

Кроме того, цены могут упасть на клубнику по мере появления нового урожая, считает Лебединская.

Эксперт спрогнозировала динамику цен на борщевой набор. По мнению Лебединской, он вряд ли будет стоить существенно дороже лета 2021 года, поскольку на рынок стали поступать продукты из Херсонской области, которые «дешевле». При этом динамика цен может корректироваться погодными условиями, подчеркнула экономист.

Личный счет,Георгий Плеханов,
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