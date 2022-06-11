В России возобновился спрос на наличные. ЦБ зафиксировал, что объем наличности в начале лета вырос на 150 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику регулятора.

С 1 по 9 июня объем наличности в обращении вырос на 150,4 млрд рублей. По сравнению с прошлогодним показателем спрос увеличился более чем в полтора раза — тогда объем наличных прибавил 97,5 млрд рублей.

В конце февраля, после начала российской военной операции на Украине, спрос на наличность в России достигал пиковых значений: только за 25 февраля в обращение поступило 1,4 трлн рублей. Значительный отток средств из банковской системы продолжался вплоть до 5 марта.

Банки смогли отреагировать на внеплановое повышение ключевой ставки до рекордных 20% и ввести для клиентов-физлиц вклады с высокой доходностью. После этого наличные стали возвращаться в банки. По статистике ЦБ, с 6 марта по 31 мая приток средств составил 2,97 трлн рублей, что перекрыло объемы эмиссии на пике кризиса (2,89 трлн руб.).