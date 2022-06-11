Путин подписал закон о денонсации договора о правах пенсионеров СНГ

Российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что договор был подписан в Москве 13 марта 1992 года.
24 мая Госдума денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан стран — участниц СНГ в области пенсионного обеспечения.
Соглашение о гарантиях пенсионных прав предполагает, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства.
При этом учитываются весь трудовой стаж и заработок, приобретённые на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года.
Участниками соглашения, кроме России, являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.