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1 час назад

Путин подписал закон о денонсации соглашения о пенсионных правах граждан стран СНГ

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Российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения.

Путин подписал закон о денонсации договора о правах пенсионеров СНГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что договор был подписан в Москве 13 марта 1992 года.

24 мая Госдума денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан стран — участниц СНГ в области пенсионного обеспечения.

Соглашение о гарантиях пенсионных прав предполагает, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства.

При этом учитываются весь трудовой стаж и заработок, приобретённые на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года.

Участниками соглашения, кроме России, являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.

Личный счет,Владимир Путин,Госдума,
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