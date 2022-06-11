Путин подписал закон о денонсации договора о правах пенсионеров СНГ

Российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения.

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Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что договор был подписан в Москве 13 марта 1992 года.

24 мая Госдума денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан стран — участниц СНГ в области пенсионного обеспечения.

Соглашение о гарантиях пенсионных прав предполагает, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства.

При этом учитываются весь трудовой стаж и заработок, приобретённые на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года.