Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

ЦБ предостерег о новом виде мошенничества с обменом кешбэка на рубли

Елена Прошина

Банк России выявил новую схему мошенничества с предложением обменять накопленный кешбэк и бонусные баллы на рубли. Об этом сообщает ТАСС.

ЦБ предостерег о новом виде мошенничества с обменом кешбэка на рубли
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков. Они сообщает о возможности обменять накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы на рубли.

«Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу. Однако на самом деле злоумышленники, заполучив эти сведения, совершают кражу денег со счета», - указывает регулятор.

Россиянам рекомендуют прерывать разговор, когда поступает такой телефонный звонок. Он напоминает, что сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону финансовые данные, в том числе трехзначный код с оборотной стороны карты или СМС-код.

«По любым банковским вопросам, в том числе по кешбэку, самостоятельно позвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации», - отмечает регулятор.

Ранее сообщалось, что Центробанк расширил инструментарий кредитных организаций для противодействия мошенническим переводам. В середине апреля регулятор дал рекомендацию банкам временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом при выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных ЦБ РФ. ЦБ отмечал, что это усложнит вывод денег и увеличит вероятность возврата их законному владельцу.

Личный счет,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители