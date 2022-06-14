ЦБ предостерег о новом виде мошенничества с обменом кешбэка на рубли

Банк России выявил новую схему мошенничества с предложением обменять накопленный кешбэк и бонусные баллы на рубли. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков. Они сообщает о возможности обменять накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы на рубли.

«Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу. Однако на самом деле злоумышленники, заполучив эти сведения, совершают кражу денег со счета», - указывает регулятор.

Россиянам рекомендуют прерывать разговор, когда поступает такой телефонный звонок. Он напоминает, что сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону финансовые данные, в том числе трехзначный код с оборотной стороны карты или СМС-код.

«По любым банковским вопросам, в том числе по кешбэку, самостоятельно позвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации», - отмечает регулятор.