Крупнейший банк Белоруссии ввел комиссии по картам «Мир»

Беларусбанк, крупнейший государственный банк Белоруссии, ввел комиссии по картам российской системы «Мир», а также лимиты по снятию наличных. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кредитной организации.

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Комиссия составит 15 процентов и будет взиматься при выдаче денежных средств в пунктах выдачи наличных в учреждениях банка, уточняется в публикации. Ограничение на снятие денег в банкоматах по карточкам банков-нерезединетов составит 500 белорусских рублей в неделю на одну карту. Оно введено с 14 июня.

По данным «Интерфакса», Беларусбанк стал пятым банком в Белоруссии, введшим лимиты по картам «Мир». Ранее подобное решение приняли Белагропромбанк, Белгазпромбанк, БелВЭБ и банк «Решение».