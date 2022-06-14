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59 минут назад

Крупнейший банк Белоруссии ввел комиссии по картам «Мир»

Lenta.ruиещё 2

Беларусбанк, крупнейший государственный банк Белоруссии, ввел комиссии по картам российской системы «Мир», а также лимиты по снятию наличных. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кредитной организации.

Крупнейший банк Белоруссии ввел комиссии по картам «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комиссия составит 15 процентов и будет взиматься при выдаче денежных средств в пунктах выдачи наличных в учреждениях банка, уточняется в публикации. Ограничение на снятие денег в банкоматах по карточкам банков-нерезединетов составит 500 белорусских рублей в неделю на одну карту. Оно введено с 14 июня.

По данным «Интерфакса», Беларусбанк стал пятым банком в Белоруссии, введшим лимиты по картам «Мир». Ранее подобное решение приняли Белагропромбанк, Белгазпромбанк, БелВЭБ и банк «Решение».

На Беларусбанк приходится больше 40 процентов активов всей банковской системы государства, он обладает сетью из почти 1000 отделений. Использование карт «Мир» за рубежом для российских граждан стало актуально после ухода из страны международных систем Visa и Mastercard.

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