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1 час назад

В России предложили в 66 раз увеличить один штраф

Елена Прошина

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что в Госдуме подготовили поправки в законопроект, устанавливающий новые административные штрафы для владельцев домашних животных. Теперь, согласно поправкам, штраф за нападение домашнего животного увеличат до 200 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости.

В России предложили в 66 раз увеличить один штраф
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новые поправки к законопроекту будут рассмотрены в втором чтении. По словам Бурматова, законопроект могут принять во втором и третьем чтениях до конца весенней сессии.

«Мы предлагаем прописать в КоАП ответственность за покусы. То есть если животное покусало кого-то, то владельцу грозит штраф до 200 тысяч рублей», — сказал Бурматов.

Таким образом, взыскания по этому закону могут вырасти в 66 раз. В первоначальном варианте законопроекта предусматривались гораздо меньшие штрафы за несоблюдение требований к содержанию питомцев и оставление их без владельца. Так, для граждан штраф составлял до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - до 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве соседская собака напала на шестилетнюю девочку и покусала ей лицо. В результате ребенка госпитализировали со множественными укусами. Уже в больнице пострадавшая рассказала, что собака принадлежала соседям.

Личный счет,Владимир Бурматов,Госдума,
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