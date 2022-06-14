В России предложили в 66 раз увеличить один штраф

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что в Госдуме подготовили поправки в законопроект, устанавливающий новые административные штрафы для владельцев домашних животных. Теперь, согласно поправкам, штраф за нападение домашнего животного увеличат до 200 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости.

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Новые поправки к законопроекту будут рассмотрены в втором чтении. По словам Бурматова, законопроект могут принять во втором и третьем чтениях до конца весенней сессии.

«Мы предлагаем прописать в КоАП ответственность за покусы. То есть если животное покусало кого-то, то владельцу грозит штраф до 200 тысяч рублей», — сказал Бурматов.

Таким образом, взыскания по этому закону могут вырасти в 66 раз. В первоначальном варианте законопроекта предусматривались гораздо меньшие штрафы за несоблюдение требований к содержанию питомцев и оставление их без владельца. Так, для граждан штраф составлял до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - до 30 тыс. рублей.