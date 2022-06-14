Россияне смогут запретить выдавать себе кредиты

«Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то, что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», - заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, слова которого приводятся в сообщении.