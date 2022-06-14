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1 час назад

ЦБ предложил ввести самозапрет для россиян на выдачу кредитов

Лера Букина

Банк России предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для противодействия злоумышленникам. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Россияне смогут запретить выдавать себе кредиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Благодаря новой мере граждане смогут обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют кредит или заем на их имя. Для этого им будет необходимо зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.

«Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то, что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», - заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, слова которого приводятся в сообщении.

ЦБ подчеркивает, что ограничения могут быть по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов, отмечает ЦБ.

«При желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз, в зависимости от жизненной ситуации. Достаточно обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй (в том числе через сайт "Госуслуги"), банк или МФО», - указал директор департамента управления данными Банка России Алексей Луковников, слова которого приводятся в сообщении.

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Согласно ожиданиям, механизм снизит риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан, включая копии паспортов, логины и пароли.

Личный счет,Михаил Мамута,Банк России,
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