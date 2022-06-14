До 75 тысяч: пенсионерам напомнили о единовременной выплате

Ранее сообщалось, что с 14 июня российские пенсионеры получат по 10 тыс. рублей. Пособие ввели для того, чтобы поддержать тех, кто какое-то время жил во время блокады в Ленинграде. Это касается граждан, которые прожили в то время в Ленинграде хотя бы четыре месяца. У них нет почетного знака жителя блокадного Ленинграда и звания ветерана Великой Отечественной войны, а значит, и положенных льгот. Новая выплата назначается как людям, не имеющим инвалидности (3000 рублей), так и инвалидам. С первой группой это 10 000 рублей, со второй - 7500, с третьей - 5000.