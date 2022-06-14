До 75 тысяч: пенсионерам напомнили о единовременной выплате

В ближайшее время российские пенсионеры начнут получать новую выплату. Об этом сообщает PRIMPRESS.
Деньги от региональных властей (на федеральном уровне за это выплаты не положены) полагаются парам, которые много лет прожили вместе. Для этого требуется подтверждение наличия официального и непрерывного брака.
Выплату в 50 тыс. рублей направят супругам, которые находятся в отношениях 50 лет, на 60-летие брака пенсионеры смогут получить 60 тыс. рублей, на 70-летие — 70 тыс. рублей. 75 тыс. можно получить, отметив юбилей в 75 лет.
Для того чтобы получить денежные средства, необходимо подать заявление в соцзащиту после официального юбилея брака. По уже поданным заявлениям поступление выплат начнется 14 июня.
Ранее сообщалось, что с 14 июня российские пенсионеры получат по 10 тыс. рублей. Пособие ввели для того, чтобы поддержать тех, кто какое-то время жил во время блокады в Ленинграде. Это касается граждан, которые прожили в то время в Ленинграде хотя бы четыре месяца. У них нет почетного знака жителя блокадного Ленинграда и звания ветерана Великой Отечественной войны, а значит, и положенных льгот. Новая выплата назначается как людям, не имеющим инвалидности (3000 рублей), так и инвалидам. С первой группой это 10 000 рублей, со второй - 7500, с третьей - 5000.