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1 час назад

До 75 тысяч: пенсионерам напомнили о единовременной выплате

Лера Букина

В ближайшее время российские пенсионеры начнут получать новую выплату. Об этом сообщает PRIMPRESS.

До 75 тысяч: пенсионерам напомнили о единовременной выплате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Деньги от региональных властей (на федеральном уровне за это выплаты не положены) полагаются парам, которые много лет прожили вместе. Для этого требуется подтверждение наличия официального и непрерывного брака.

Выплату в 50 тыс. рублей направят супругам, которые находятся в отношениях 50 лет, на 60-летие брака пенсионеры смогут получить 60 тыс. рублей, на 70-летие — 70 тыс. рублей. 75 тыс. можно получить, отметив юбилей в 75 лет.

Для того чтобы получить денежные средства, необходимо подать заявление в соцзащиту после официального юбилея брака. По уже поданным заявлениям поступление выплат начнется 14 июня.

Ранее сообщалось, что с 14 июня российские пенсионеры получат по 10 тыс. рублей. Пособие ввели для того, чтобы поддержать тех, кто какое-то время жил во время блокады в Ленинграде. Это касается граждан, которые прожили в то время в Ленинграде хотя бы четыре месяца. У них нет почетного знака жителя блокадного Ленинграда и звания ветерана Великой Отечественной войны, а значит, и положенных льгот. Новая выплата назначается как людям, не имеющим инвалидности (3000 рублей), так и инвалидам. С первой группой это 10 000 рублей, со второй - 7500, с третьей - 5000.

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