Повысят пособия и зарплаты: чего ждать россиянам с 1 июля

Летом в стране вводятся льготы и индексации, которые коснутся работников, семей с детьми и малообеспеченных граждан. Life разбирался, в чем их особенность.

В частности, с 1 июля 2022 года более чем в два раза повышается страховая сумма, которая полагается женщинам-военнослужащим по уходу за ребенком до полутора лет. Сумма пособия для них составит чуть более 31 тыс. рублей. Также в стране будет установлен новый порядок признания инвалидности. Он упростится.

«Так, медико-социальная экспертиза будет проводиться специальным бюро несколькими способами. Можно будет выбрать наиболее удобный: без личного присутствия, с личным присутствием или с выездом по месту нахождения», - пишет Life.

С 1 июня на 10% повысились прожиточный минимум и МРОТ - это отразилось на повышении многих социальных выплат.

«Что касается детских пособий, то хочется обратить внимание, что те семьи, которые не проходили по доходам при назначении пособий от трех до семи лет, от восьми до семнадцати лет, теперь смогут его получить. Речь идет о ситуациях, когда было превышение по суммам заработка», - заявила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Кроме того, с учетом повышения МРОТ в июне 2022 года до 15 279 рублей в июле работников, у которых заработная плата была равна МРОТ, ждет повышение. Согласно законодательству, месячная зарплата сотрудника, который полностью отработал за этот период норму рабочего времени, не может быть ниже МРОТ.

«Но стоит обратить внимание, что оклад может быть меньше. Вся заработная плата должна быть не меньше МРОТ, а зачастую она состоит из оклада и иных надбавок и премий (ст. 129 ТК РФ). Таким образом, если у работника с учётом всех надбавок и премий зарплата больше МРОТ, то им ожидать прибавки не стоит. Если же она всё-таки меньше, то все работодатели должны произвести доплату до установленного минимума», — отметила Красовская.

Также россиянам напомнили о том, что с июля 2022 года в рамках очередного приема абитуриентов в российских вузах будет дополнительно выделено 30 000 бюджетных мест для обучения в магистратуре по приоритетным направлениям (сфера научно-технологического развития).