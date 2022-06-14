ЦБ отреагировал на введение комиссий по валютным счетам россиян

Центральный Банк России назвал одностороннее введение комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов недопустимым, там считают, что такие нововведения нарушают права потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте регулятора.

По данным ЦБ РФ, ряд банков пришли к практике, когда на их официальных сайтах публикуются сведения об изменениях условий обслуживания валютных счетов и вкладов. При этом в качестве согласия клиента считают отсутствие от него возражений, регулятор отмечает, что это не может признаваться офертой.