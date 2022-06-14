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1 час назад

ЦБ отреагировал на введение комиссий по валютным счетам россиян

Ura.Ruиещё 12

Центральный Банк России назвал одностороннее введение комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов недопустимым, там считают, что такие нововведения нарушают права потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте регулятора.

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По данным ЦБ РФ, ряд банков пришли к практике, когда на их официальных сайтах публикуются сведения об изменениях условий обслуживания валютных счетов и вкладов. При этом в качестве согласия клиента считают отсутствие от него возражений, регулятор отмечает, что это не может признаваться офертой.

Ранее «Тинькофф банк» объявил о введении комиссии за обслуживание валютных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Комиссия составит 1% в день. Аналогичные меры принял Raiffeisenbank, вице-президент «Золотого монетного дома», аналитик Алексей Вязовский заявил, что клиенты должны подавать в суд на банки, так как они не имели права вводить валютную комиссию. Банк России намерен проверить законность введения валютной комиссии в банках и, при необходимости, принять надзорные меры. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка.

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